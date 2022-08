Peugeot e-208 als Sonderedition: 10.000 Euro Prämie garantiert

Schon im Jahr 2019 haben wird dir hier bei inside digital den französischen Kleinwagen Peugeot e-208 präsentiert. Seitdem erfreut sich das insbesondere im Stadtverkehr häufig anzutreffende E-Auto zunehmender Beliebtheit. Es wurde allein im laufenden Jahr bereits rund 4.500 Mal zugelassen. Und jetzt bringt Peugeot den e-208 in Form eines neuen, limitierten Sondermodells auf die Straßen. Eines, das garantiert noch im laufenden Jahr geliefert wird. Der Vorteil dieser Garantie: Es gibt den vollen Umweltbonus, weil du das Auto in jedem Fall noch 2022 zulassen können wirst. Bei einer Zulassung ab 2023 sinkt die Kaufprämie.

Peugeot e-208 als GT-Sondermodell verfügbar

Punkten möchte Peugeot bei potenziellen Kunden mit einer umfangreichen Sonderausstattung und einem markanten Design. Das limitierte Sondermodell wird in Artense Silber angeboten, das Dach in Perla Nera Schwarz setzt sich von der eigentlichen Wagenfarbe aber ab. Hinsichtlich der Ausstattung basiert das Elektroauto auf der Ausstattungsvariante GT. Das bedeutet, dass unter anderem ein Keyless-System-Plus (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem), eine automatische Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) inklusive Spurpositionierungsassistent und eine Sitzheizung an Bord sind.

Es winken 10.070 Euro Umweltbonus

Erhältlich ist das Auto mit 100 kW (136 PS) und 50 kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu 351 Kilometern nach WLTP-Standard ab sofort über den Financing Store von Peugeot. Allerdings nur bis zum 31. August des laufenden Jahres. Und: Nur wer schnell ist kann profitieren. Denn das Sondermodell ist in Deutschland auf nicht mehr als 50 Exemplare begrenzt. Wer sich für eines dieser Autos entscheidet, erhält neben den 6.000 Euro Förderung vom Staat auch noch 4.070 Euro Elektrobonus von Peugeot. In Summe also 10.070 Euro.

So sieht der Peugeot e-208 GT in der jetzt neu erhältlichen Sonderausführung aus.

Nur als Leasing-Fahrzeug verfügbar

Verfügbar sind die Online-Sondermodelle als Leasing-Angebote. Wahlweise mit 24, 36 oder 48 Monaten Laufzeit und einer Kilometerleistung von entweder 10.000 oder 15.000 Kilometern pro Jahr. Bei einer Anzahlung von 6.000 Euro liegen die monatlich zu zahlenden Leasingraten ohne Zusatzservices und Top Cover Versicherung zwischen 351,95 Euro und 459,47 Euro. Für die Überführund musst du keine Extrakosten einplanen.