Personalausweis vor großer Veränderung: Das ändert sich bald für jeden Bürger

Jeder Deutsche ab 16 Jahren muss ihn haben: den Personalausweis. Zumindest dann, wenn er keinen Reisepass besitzt. Zwar musst du ihn nicht dauerhaft bei dir tragen, doch gibt es immer wieder Situationen, in denen du ohne ihn nicht weiterkommst. Neuerdings geht es in Berlin nicht einmal mehr ins Freibad, ohne dass du am Eingang einen Ausweis vorzeigst. Der moderne Personalausweis verfügt über elektronische Funktionen, wie zum Beispiel einen kontaktlos auslesbaren Chip, der biometrische Daten (Fingerabdrücke) und persönliche Informationen enthält.

Das Foto für den Personalausweis wird digital

Demnächst gibt es eine weitere Neuerung, die dich betrifft, wenn du einen neuen Ausweis beantragst oder ihn verlängerst. Denn das Foto schnell noch am Passbild-Automaten im U-Bahnhof zu machen um dann zum Bürgeramt zu gehen, könnte schwierig werden. Schon jetzt musst du ein sogenanntes biometrisches Foto abgeben. Du musst dich an bestimmte Vorgaben halten, wie du auf dem Bild aussehen darfst. Noch geht das per Papier. Doch spätestens ab dem 1. Mai 2025 sind nur noch digitale Passbilder bei der Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen zugelassen. Darauf weist jetzt Ringfoto, ein Verbund von Fotofachgeschäften hin. Schon jetzt will man darauf hinweisen, das Fotohandel und Fotostudios vor Ort auf das Gesetz zur „Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen“ vorbereitet sind.

Damit du das Passfoto für deinen Ausweis digital bekommst, haben Fotohandel, Fotostudios sowie Fotografen eine nach ihren Angaben gesetzeskonforme Lösung entwickelt. Diese erlaubt es, auch in Zukunft biometrische Passbilder vorab beim Fotografen um die Ecke anfertigen zu lassen.

Vor Ort im Fotostudio erhältst du dann einen QR-Code, mit dem die Mitarbeiter in den Behörden das biometrische Passbild aus der autorisierten Sicherheitscloud herunterladen und sofort für die Erstellung deines Personalausweises oder Reisepasses nutzen kann. Ferner kannst du dein digital gespeichertes Passbild auch für viele andere Dokumente wie Schüler-, Studenten- und Mitarbeiterausweise oder Gesundheitskarten nutzen. Übrigens: Auch in vielen Bürgerämtern findest du die Möglichkeit, Passfotos zu machen. Diese Automaten sollen bis 2025 entsprechend umgestellt werden, sofern sie es nicht schon sind.