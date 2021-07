Penny Mobil und Ja!Mobil starten Sommeraktion - Handy inklusive

Es ist nur wenige Wochen her, da boten unter anderem Aldi und Lidl sogenannte Jahrespakete an. Bei diesen Jahrestarifen handelt es sich um einen Prepaid-Tarif für das Handy, der für ein ganzes Jahr vorauszubezahlen ist und neben einer Sprach- und SMS-Flatrate auch ein gewisses LTE-Datenvolumen für mobiles Internet beinhaltet. Bei Edeka Smart ist ein solches Jahrespaket mit 12 GB LTE-Datenvolumen – rechnerisch 1 GB pro Monat – für knapp 60 Euro noch immer zu haben. Und jetzt steigen auch Penny Mobil und Ja! Mobil in den Ring.

6-Monats-Paket von Ja! Mobil und Penny Mobil

Zwischen dem 26. Juli und dem 23. August bieten die beiden Mobilfunk-Discounter von Penny und Rewe als Sommeraktion ein 6-Monats-Paket an. Inklusive ist auch hier für ein halbes Jahr eine Sprach-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze, eine SMS-Flat und eine Internet-Flatrate mit 6 GB LTE-Datenvolumen. Auch bei diesem Tarif bekommst du also rein rechnerisch für jeden Monat 1 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Alternativ kannst du die 6 GB aber auch schneller mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream versurfen und zusätzliches Datenvolumen nachbuchen: 1 GB für 4,99 Euro, 2 GB für 7,99 Euro und 5 GB für 14,99 Euro.

Kostenpunkt für das 6-Monats-Paket von ja! Mobil und Penny Mobil: 129,95 Euro. On top gibt es einen 10 GB Datenpass (gültig für einmalig 24 Stunden) und 30 Euro Startguthaben gratis dazu. „Das ist aber trotzdem teuer“, wirst du nun vielleicht denken. Und genau deswegen ist auch noch ein weiteres Extra in dem Prepaid-Paket inklusive. Denn on top bekommst du bei Kauf des Pakets auch ein neues Smartphone. Inklusive ist nämlich auch das Xiaomi Redmi 9A. Es ist ähnlich ausgestattet wie das Xiaomi Redmi 9C, eines der besten Smartphones für unter 100 Euro.

Betonen möchten wir an dieser Stelle aber ausdrücklich, dass es sich beim Xiaomi Redmi 9A um ein pures Einsteiger-Smartphone handelt. Zu merken ist das unter anderem am Prozessor (MediaTek Helio G25), an 2 GB Arbeitsspeicher und nur 32 GB Speicherplatz für persönliche Daten. Es kann aber trotzdem ein geeignetes Handy sein. Zum Beispiel für Kinder, die in die Welt des Mobilfunks hineinschnuppern möchten. Oder für Menschen, die einfach nur mobil erreichbar sein und nur sporadisch das mobile Internet erkunden möchten.

Xiaomi Redmi 9A Software Android 10 Prozessor MediaTek Helio G25 Display 6,53 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht Farbe Einführungspreis 120 € Marktstart Juli 2020

Wo kann ich das 6-Monatspaket bestellen?

Bestellen kannst du die 6-Monats-Pakete ab dem 26. Juli, also ab kommenden Montag, über die Homepage von Ja! Mobil und von Penny Mobil – versandkostenfrei. ­Von dem kostenlosen 10 GB Datenpass profitieren auch alle Kunden, die ein 6-Monats-Paket der beiden Rewe-Marken, ohne Buchung der gesamten Sommeraktion, neu aktivieren. Die technische Bereitstellung des Prepaid-Tarifs erfolgt über die Telekom-Tochter Congstar. Deswegen hast du bei Nutzung des Angebots auch Zugriff auf das Mobilfunknetz von der Deutschen Telekom.

