Peinlich: Neues Samsung-Smartphone selbst geleakt

Die Galaxy A3-Reihe ist eine der beliebtesten von Samsung. Sie markiert den Einstieg in Samsungs Mittelklasse und konnte in der Vergangenheit viele Käufer überzeugen. Doch kann auch das neue Samsung Galaxy A34 überzeugen? Wir stellen dir das Smartphone vor.

Samsung Galaxy A34: So sieht es aus

Das Samsung Galaxy A34 bietet ein 6,6 Zoll großes Display und kommt in vier knalligen Farben daher: Lime, Violett, Silber mit Farbverlauf-Effekt und für alle, die es traditioneller mögen, auch in Schwarz. Beim Design orientiert man sich an den Premium-Smartphones der Galaxy S23-Reihe. So setzt man auf eine flache Rückseite mit einzeln herausstehenden Kameras und einem relativ kantigen Rahmen. Beim Material muss man jedoch mit Kunststoff, statt einer Glas-Metall-Kombination vorliebnehmen.

Beim Display setzt man auf ein AMOLED-Paneel mit 120 Hertz Bildwiederholrate und Full-HD-Auflösung. Unter dem Bildschirm ist ein Fingerabdrucksensor untergebracht und die Frontkamera steckt in einer tropfenförmigen Notch.

Samsung Galaxy A34 in allen Farben

Technische Daten

Als Prozessor kommt der MediaTek Dimensity 1080 zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um einen recht neuen Chip, der bisher nur im Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ steckt. Mit über 500.000 Punkten im AnTuTu-Benchmark ist dieser für ein Mittelklasse-Smartphone top ausgestattet und dürfte in diesem Jahr noch in vielen weiteren Handys verbaut werden.

Der interne Speicher misst wahlweise 128 oder 256 Gigabyte und lässt sich darüber hinaus per microSD-Karte erweitern. Dabei bleibt der zweite SIM-Slot erhalten. Der Akku ist mit 5.000 mAh durchschnittlich groß und wird mit maximal 25 Watt geladen. Damit dauert das Aufladen eher lange und wird rund zwei Stunden in Anspruch nehmen.

Das macht das Galaxy A34 einzigartig

Das Samsung Galaxy A34 bietet keine überragende Megapixel-Ausstattung oder ein blitzschnelles Ladetempo, mit dem andere Smartphone-Hersteller gerne werben. Jedoch bietet das Mobiltelfon ein gut ausgewogenes Gesamtpaket nach dem Motto „nirgendwo überragend, aber überall gut“. Kamera, Prozessor und Akku sind solide ausgestattet.

Dazu kommt ein wasserdichtes Gehäuse – einmalig in dieser Preisklasse – und ein ebenfalls ungeschlagen guter Update-Support. So bekommt das Samsung-Smartphone ganze vier Android-Updates und regelmäßige Sicherheitsupdates für fünf Jahre. Das bietet kein anderes Handy in dieser Preisklasse.

Wie viel das neue Galaxy A34 kosten soll, verrät die Website noch nicht. Der Vorgänger war für 369 Euro zu haben.