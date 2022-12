Nur heute kostenlos: Verrücktes PC-Spiel von legendärem Spielemacher

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir „Death Stranding“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am heutigen 26. Dezember um 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder einen Tag lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Death Stranding“

„Death Stranding“ ist ein Videospiel vom legendären Spielemacher Hideo Kojima, das die Regeln traditioneller Genres bricht. Das Spiel vereint Elemente aus allen Spielarten zu einem verrückten Spiel, das dich ganz sicher in seinen Bann ziehen wird. Du tauchst in die Rolle von Sam Bridges ein, dessen Aufgabe es ist, die Welt vor dem gestrandeten Tod zu retten. Nur so kann er eine Welt, die zwischen den Zeiten gespalten wurde, wieder vereinen.

Das Spiel besticht vor allem mit seiner Originalität. Spielst du es, merkst du schnell, dass das Spiel ganz anders ist als alles, was du sonst so zockst. Das macht aber auch den Reiz des Spiels aus, denn du weißt nie, wohin dich die Story als Nächstes führt. Aktuell gibt es „Death Stranding“ komplett kostenlos im Epic Games Store.

„Death Stranding“ ist aktuell kostenlos im Epic Games Store.

Später im Angebot: Ein mysteriöses Spiel

Noch heute enthüllt der Epic Games Store das nächste kostenlose Spiel. Während der Weihnachtszeit gibt es jeden Tag ein neues Spiel kostenlos. Meistens handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Spiele, die jedoch nur einen Tag im Angebot bleiben. Wir informieren dich jeden Morgen darüber, welches Spiel es aktuell kostenlos gibt. Bleib also auf dem Laufenden und lass dir keines der Gratisspiele entgehen.

Hier findest du eine Liste mit den Spielen, die es bisher kostenlos gab: