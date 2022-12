Preisgekrönte RPG-Spiele kostenlos: Diese Games sind ein Must-Have für jeden Gamer

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game”, „Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game“ und „Fallout Tactics: Brotherhood of Steel“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am heutigen 23. Dezember um 17:00 Uhr werden die Spiele dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder einen Tag lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Fallout“

Fallout ist eines der klassischen RPGs, das sich bis heute immenser Beliebtheit erfreut. Die meisten Spieler sind mit den neueren Spielen der Reihe, „Fallout 3“, „Fallout: New Vegas“, „Fallout 4“ und „Fallout 76“ vertraut, doch die Spielreihe besteht schon viel länger. Angefangen hat in den 90er-Jahren alles mit „Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game„, das es nun kostenlos im Epic Games Store gibt. Auch der zweite Teil der bekannten Spielreihe und sogar „Fallout Tactics: Brotherhood of Steel“ gibt es gratis. Bist du auf der Suche nach einem Rollenspiel, dass das Genre maßgeblich geprägt hat, dann sind diese Games perfekt für dich geeignet. Die originalen Fallout-Spiele legen einen viel größeren Fokus auf den Rollenspiel-Aspekt, den viele Spieler in den neueren Games vermissen.

Außerdem geben sie dir einen tieferen Einblick in die Anfänge der Welt von Fallout und die Geschichte, die den neueren Spielen vorangeht. Erkunde eine postapokalyptische Welt, die bis heute begeistert und fasziniert. Die Spiele sind zwar schon älter, haben jedoch über die Jahre nicht an Charme und Relevanz verloren. Von witzigen Details bis hin zu den herzzerreißenden Schicksalen der Menschen einer verlorenen Welt, Fallout kann dir all das und vieles mehr bieten.

Der Anblick einer Power-Armor ist wohl jedem Fallout-Fan bekannt.

Später im Angebot: Ein mysteriöses Spiel

Noch heute enthüllt der Epic Games Store das nächste kostenlose Spiel. Während der Weihnachtszeit gibt es jeden Tag ein neues Spiel kostenlos. Meistens handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Spiele, die jedoch nur einen Tag im Angebot bleiben. Wir informieren dich jeden Morgen darüber, welches Spiel es aktuell kostenlos gibt. Bleib also auf dem Laufenden und lass dir keines der Gratisspiele entgehen.

Hier findest du eine Liste mit den Spielen, die es bisher kostenlos gab: