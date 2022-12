Nur noch heute: Geniales Rennspiel in 4K komplett kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Horizon Chase Turbo” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 17. Dezember um genau 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder einen Tag lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Horizon Chase Turbo“

„Horizon Chase Turbo“ ist ein Rennspiel, das dich zurück in die Hochzeit des virtuellen Autorennens bringt. Das Spiel überzeugt mit rasantem Gameplay, das den Klassikern nachempfunden ist, die das Genre geprägt haben. Möchtest du also das Feeling eines Klassikers, aber trotzdem die technischen Möglichkeiten von heute genießen, dann ist dieses Spiel perfekt für dich. Du kannst das Spiel sogar gemeinsam mit Freunden im Splitscreen-Modus spielen, was einmal mehr das Gefühl von LAN-Partys aufleben lässt.

Das Spiel bietet dir satte 111 Strecken, auf denen du dein Können in 33 verschiedenen Autos auf die Probe stellen kannst. Zudem bietet das Spiel dir eine 4K Auflösung, welche moderne Technik und klassischen Charme miteinander verschmelzen lässt. Normalerweise kostet das Spiel 16 Euro, also warte nicht und sicher es dir jetzt, da es nur für kurze Zeit kostenlos im Angebot bleibt.

„Horizon Chase Turbo“ ist kostenlos im Epic Games Store.

Später im Angebot: Ein mysteriöses Spiel

Noch heute enthüllt der Epic Games Store das nächste kostenlose Spiel. Während der Weihnachtszeit gibt es jeden Tag ein neues Spiel kostenlos. Meistens handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Spiele, die jedoch nur einen Tag im Angebot bleiben. Wir informieren dich jeden Morgen darüber, welches Spiel es aktuell kostenlos gibt. Bleib also auf dem Laufenden und lass dir keine gratis Spiele entgehen.

Hier findest du eine Liste mit den Spielen, die es bisher kostenlos gab: