Nur heute kostenlos: SciFi Action-Shooter für deinen PC gratis

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir „Severed Steel“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am heutigen 28. Dezember um 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder einen Tag lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot:

Heute gibt es im Epic Games Store „Severed Steel“ komplett kostenlos. Es handelt sich dabei um einen Singleplayer First-Person-Shooter, der dich in eine Welt voller Action entführt. In atemberaubenden Stunts stellst du dein Können unter Beweis und Bullet-Time sorgt dafür, dass du dich so episch fühlst, wie nur möglich. Die Protagonistin, in deren Rolle du schlüpfst, hat außerdem nur eine Hand. Dies hindert sie jedoch nicht daran, ihre Feinde aus dem Weg zu räumen.

Da du keine zweite Hand hast, kannst du deine Waffe nicht nachladen. Sei also darauf vorbereitet, deine Schüsse gezielt und bedacht zu wählen. Doch glücklicherweise sind deine Gegner selbst mit geladenen Waffen ausgestattet, die du dir nach ihrem Tod nehmen kannst. Die Welt von „Severed Steel“ ist zudem komplett zerstörbar. So bekommst du das Gefühl, im Mittelpunkt der Action zu stehen.

„Severed Steel“ steckt voller Action und Spannung.

Später im Angebot: Ein mysteriöses Spiel

Noch heute enthüllt der Epic Games Store das nächste kostenlose Spiel. Während der Weihnachtszeit gibt es jeden Tag ein neues Spiel kostenlos. Meistens handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Spiele, die jedoch nur einen Tag im Angebot bleiben. Wir informieren dich jeden Morgen darüber, welches Spiel es aktuell kostenlos gibt. Bleib also auf dem Laufenden und lass dir keines der Gratisspiele entgehen.

Hier findest du eine Liste mit den Spielen, die es bisher kostenlos gab: