Nur noch heute: PC Fighting-Game komplett kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Them’s Fightin‘ Herds” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 20. Dezember um 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder einen Tag lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Them’s Fightin‘ Herds“

In „Them’s Fightin‘ Herds“ trittst du mit niedlichen Tieren in Kämpfen an. Sei jedoch gewarnt: Das knuddelige Aussehen ist nur eine Fassade. Dieses Spiel hat es nämlich in sich. Die Kämpfe sind anspruchsvoll und schwer zu meistern, dir stehen zahlreiche Kämpfer zur Auswahl und vieles mehr. Zudem ist das Spiel von Lauren Faust produziert worden. Sie ist vor allem durch ihre Arbeit an der Serie „My Little Pony: Friendship is Magic“ bekannt geworden. Kennt man die Serie, so erkennt man ihren Stil auch in „Them’s Fightin‘ Herds“ sofort wieder.

Normalerweise würde dich dieses 2D Fighting-Game 20 Euro kosten, doch nur heute ist es im Epic Games Store komplett kostenlos. Bist du also auf der Suche nach einem niedlichen Game, das dich zudem auch noch fordert, dann ist dieses Spiel bestens für dich geeignet. Du musst außerdem kein Fan von „My Little Pony“ sein, um dieses Spiel zu genießen. Außer ihrem Zeichenstil haben das Spiel und die Serie nichts gemeinsam.

Dieses Spiel gibt es kostenlos im Epic Games Store.

Später im Angebot: Ein mysteriöses Spiel

Noch heute enthüllt der Epic Games Store das nächste kostenlose Spiel. Während der Weihnachtszeit gibt es jeden Tag ein neues Spiel kostenlos. Meistens handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Spiele, die jedoch nur einen Tag im Angebot bleiben. Wir informieren dich jeden Morgen darüber, welches Spiel es aktuell kostenlos gibt. Bleib also auf dem Laufenden und lass dir keine gratis Spiele entgehen.

Hier findest du eine Liste mit den Spielen, die es bisher kostenlos gab: