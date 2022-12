Nur heute gratis: Episches PC-Spiel komplett kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir „F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am heutigen 27. Dezember um 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder einen Tag lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“

„F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch“ nimmt dich mit in eine Dieselpunk-Welt, in der Kämpfe an der Tagesordnung sind. Du erkundest eine Karte im Metroidvania-Stil und kämpfst mit Faust, Bohrer und Peitsche gegen deine Feinde. Jede Waffe hat dabei einen völlig eigenen Kampfstil, den es zu meistern gilt. Schaffst du es, das zu tun, dann haben deine Feinde kaum eine Chance. Doch nicht nur die Kämpfe sind es, die dieses Spiel interessant machen.

Torch City wurde vor sechs Jahren von einer Maschinenlegion überfallen. Zuvor lebten in der friedlichen Stadt nur Tiere, die sich jedoch nun zurückgezogen haben. Du spielst als Rayton, der ehemals ein Soldat im Widerstandskrieg war, sich jedoch jetzt zurückgezogen hat. Allerdings sitzt dein Freund inzwischen hinter Gittern und du hast dich entschlossen, gegen die Maschinenlegion anzukämpfen, koste es, was es wolle.

Dieses Spiel ist aktuell kostenlos im Epic Games Store.

Später im Angebot: Ein mysteriöses Spiel

Noch heute enthüllt der Epic Games Store das nächste kostenlose Spiel. Während der Weihnachtszeit gibt es jeden Tag ein neues Spiel kostenlos. Meistens handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Spiele, die jedoch nur einen Tag im Angebot bleiben. Wir informieren dich jeden Morgen darüber, welches Spiel es aktuell kostenlos gibt. Bleib also auf dem Laufenden und lass dir keines der Gratisspiele entgehen.

Hier findest du eine Liste mit den Spielen, die es bisher kostenlos gab: