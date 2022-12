Nur heute kostenlos: Dieses verstörende Videospiel ist erst ab 18 und heute gratis

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir „Metro: Last Light Redux“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am heutigen 25. Dezember um 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder einen Tag lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Metro: Last Light“

„Metro: Last Light“ ist der Nachfolger zu „Metro 2033“, einem postapokalyptischen Spiel, das auf dem gleichnamigen Roman beruht. In Metro tauchst du in ein zerstörtes Russland nach dem Krieg ein. Der einzige Ort, an dem die Menschen von Moskau überleben konnte, ist die Metro. Tief in den Tunneln unter der Stadt hausen sie in völliger Dunkelheit, denn an der Oberfläche ist kein Überleben mehr möglich. Einige mutige trauen sich jedoch trotzdem immer wieder an die Oberfläche, um zu retten, was vom Krieg verschont wurde.

Die Welt von Metro ist düster und zeigt, wie das Leben nach einer Extremsituation weitergehen könnte. Denn wenn wir eines wissen, dann dass wir Menschen uns an vieles anpassen können. Nach dem Krieg steht der Mensch nun nicht mehr an der Spitze der Rangordnung und muss sich neuen Gefahren stellen. In „Metro: Last Light“ tauchst du in die Rolle von Artjom ein, der noch Hoffnung hat. Gemeinsam mit wenigen Verbündeten glaubt er daran, dass es außerhalb der Metro noch Leben gibt. Ob dies tatsächlich der Fall ist, findest du im Spiel heraus. Wir haben schon andere Spiele der Metro-Reihe für dich getestet und sind überzeugt, dass du dir dieses Angebot nicht entgehen lassen solltest.

Metro entführt dich in ein Russland nach dem nuklearen Krieg.

Später im Angebot: Ein mysteriöses Spiel

Noch heute enthüllt der Epic Games Store das nächste kostenlose Spiel. Während der Weihnachtszeit gibt es jeden Tag ein neues Spiel kostenlos. Meistens handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Spiele, die jedoch nur einen Tag im Angebot bleiben. Wir informieren dich jeden Morgen darüber, welches Spiel es aktuell kostenlos gibt. Bleib also auf dem Laufenden und lass dir keines der Gratisspiele entgehen.

Hier findest du eine Liste mit den Spielen, die es bisher kostenlos gab: