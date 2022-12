Wer auf diese PayPal-Aufforderung eingeht, wird zur Kasse gebeten

Derzeit sollte man E-Mails, die von der offiziellen PayPal-Adresse „service@paypal.com“ verschickt werden, mit Misstrauen begegnen. Denn wie Welt berichtet, scheinen Cyberkriminelle eine Möglichkeit gefunden zu haben, Phishing-Mails direkt vom Server des Bezahldienstes aus zu verschicken. Daraus ergibt sich eine große Gefahr für die Empfänger, denn normalerweise ist es in erster Linie der Blick auf den Absender, der die Falschheit einer Phishing-Mail offenbart. Diesmal ist jedoch das Gegenteil der Fall. Doch wie funktioniert die neue Masche nun genau?

PayPal-Nachrichten wirken vertrauenswürdig

Inhaltlich werden die Empfänger darüber informiert, dass sie eine Zahlung an ein drittes Unternehmen geleistet haben. Falls es sich dabei um ein Missverständnis handelt, solle man sich telefonisch an den PayPal-Helpdesk wenden. Die dazugehörige Telefonnummer findet sich in der E-Mail. Nur befinden sich am anderen Ende der Leitung nicht etwa PayPal-Mitarbeiter, sondern Betrüger. Im nächsten Schritt versuchen diese daher, das Passwort und den Sicherheitscode ihres Gegenübers in Erfahrung zu bringen. Gelingt das Vorhaben, können die Täter nach Belieben Geld vom Konto des Opfers „abheben“ oder Einkäufe im digitalen Raum tätigen. Die dafür benötigten finanziellen Mittel hebt PayPal wie gewohnt von dem mit dem Bezahldienst verknüpften Bankkonto ab.

Ferner: Da die Phishing-Mail anscheinend über die PayPal-Server versandt wird, wirkt diese vertrauenswürdig und umgeht so die automatischen Spamfilter. Ein weiterer Aspekt, der das Misstrauen der Empfänger besänftigt und diese in falscher Sicherheit wiegt. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Betrüger PayPal-Server für die eigenen Zwecke missbrauchten. Kürzlich nutzten Kriminelle PayPals hauseigene Mechanismen aus, um Seriosität gegenüber ihren Opfern vorzugaukeln.

So schützt du dein Erspartes

Obgleich der Absender beim Phishing meistens das wichtigste Kriterium darstellt, auf das man achten sollte, existiert auch eine Reihe weiterer Hinweise. Zunächst wäre da die direkte Kundenansprache. Diese ist bei PayPal Standard; daher sollte ihre Abwesenheit das Misstrauen schüren. Ferner gilt es auf Logos und die Grammatik zu achten – genauso wie auf die hinterlegten Verlinkungen. Im aktuellen Fall empfiehlt es sich zudem, sich im Browser oder in der App mit den eigenen PayPal-Daten einzuloggen und zu prüfen, ob tatsächlich eine ungewollte Zahnung getätigt wurde. Im Zweifelsfall kann auch der PayPal-Kundendienst die Echtheit oder Falschheit einer E-Mail bestätigen. Zur Kontaktaufnahme sollte man jedoch auf keinen Fall die in der besagten Mail hinterlegten Kontaktdaten verwenden. Die echten PayPal-Kontaktdaten finden sich im offiziellen Hilfe-Center.

Überdies sollte jeder PayPal-Nutzer die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) einrichten. Diese stellt ein weiteres Hindernis dar, welches Cyberkriminelle überwinden müssen, um Zugang zu deinen Finanzen zu erhalten. Allerdings ist auch diese Hürde nicht unüberwindbar. Eine gesunde Portion Misstrauen stellt daher den besten Schutz gegen Phishing dar.