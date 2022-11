PayPal ausgenutzt: Neue Betrugsmasche ist brandgefährlich

Betrüger versuchen immer wieder an Daten oder gar direkt an das Geld von Nutzern zu kommen. Manchmal sind die Tricks plump und einfach zu durchschauen, manchmal wird es jedoch schwieriger, die hinterlistigen Geschäfte zu durchblicken. So nutzen Betrüger zurzeit den Warntag per SMS aus, bei eBay Kleinanzeigen steht dagegen eine ganze Bezahlmethode unter Verdacht und bei einer Betrugsmasche warnt gar das LKA. Doch der aktuelle Fall per PayPal übertrifft diese Fälle sogar noch.

Betrüger nutzen PayPal-System aus

Doch was ist nun so gefährlich am neuen System? In der Regel nutzen Phishing-Kriminelle Fälschungen, um an deine Daten oder dein Geld zu kommen. Dazu werden Mails im Namen von seriösen Banken, Händlern oder anderen verschickt. Doch diese Methode lässt sich leicht erkennen. Wie zeigen wir dir in unserem Phishing-Ratgeber. Doch jetzt gibt es beim Kontakt der Betrüger mit dir eine echte PayPal-Benachrichtigung. Und damit beginnt der Betrug.

Die Kriminellen gehen, wie Sophos informiert, so vor: Zuerst werden per klassischem Phishing oder durch den Kauf von Daten im Darknet E-Mails gehortet. Danach legen sich die Betrüger einen echten PayPal-Account an. Danach nutzer der Kriminelle die Funktion „Geld anfordern“ und so macht sich eine Mail auf den Weg zum Opfer. Und diese Mail stammt tatsächlich von PayPal selbst. Somit gibt es einen sehr seriösen ersten Kontakt zum potenziellen Opfer.

Nun beginnt der knifflige Teil: Der Betrüger stellt die Forderung wie eine Rechnung dar und bietet gleichzeitig einen einfachen Weg der Stornierung derselbigen. Das passiert mittels Telefonnummer. Das bedeutet: Ab diesem Zeitpunkt kann er außerhalb jeder Kontrolle von PayPal mit dem Opfer kommunizieren. Dazu wird der Schein gewahrt, dass es sich nicht um Betrug handle, weil man ja einfach stornieren kann.

So löst du einen Angriff in Luft auf

Der Angriff ist schwer zu erkennen, kann aber umso leichter abgewehrt werden. Denn an zwei Punkten kannst du die Sache stoppen, bevor sie gefährlich wird. Zum einen kannst du die Aufforderung zur Zahlung sicher ignorieren. Denn kein seriöses Geschäftsmodell basiert auf einer Rechnung mittels PayPal-Zahlungsaufforderung.

Zum zweiten solltest du immer hellhörig werden, wenn Personen versuchen, dich aus gesicherten Systemen herauszulocken. Hier geschieht das über das Stornierungsangebot mittels Telefonnummer. Wenn dir innerhalb solcher Systeme, ob ebay Kleinanzeigen, PayPal oder Amazons Zahlungsservice jemand begegnet, der das Geschäft nicht darin abwickeln will, ist somit höchste Aufmerksamkeit geboten. Prüfe in solchen Fällen also genau, ob du überhaupt etwas bestellt hast und wenn ja, reagiere nur auf ebendiesen Seiten auf Benachrichtigungen oder Rechnungen.