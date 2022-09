PayPal: Aus für kostenfreien Dienst

Egal, ob die Schuhe zu klein sind, der Pullover eine falsche Farbe hat oder das neue E-Bike doch nicht so schön ist, wie es auf den Bildern im Onlineshop aussah: Wer Waren zurückschickt, bekommt von PayPal Geld zurück. Und der Finanzdienstleister erstattet dir sogar bis zu 25 Euro pro Versand und 300 Euro im Jahr. Das heißt, selbst eine Rücksendung nach China oder Hongkong wird für dich kostenlos. PayPal wirbt nicht gerade mit dieser Aktion. Im Gegenteil. Sie ist gut versteckt auf der Internetseite des Anbieters. Zudem musst du die Funktion erst aktivieren, bevor du sie nutzen kannst. Erst dann erstattet dir das Unternehmen die Versandkosten. Doch in Zeiten der Inflation muss offenbar auch ein Weltkonzern wie PayPal sparen.

PayPal macht Schluss

Denn noch in diesem Jahr macht PayPal Schluss mit dem Service der kostenlosen Retouren. Wer dann seine Waren nicht auf Kosten des Verkäufers zurückschicken kann, muss die Versandkosten selbst tragen – auch wenn er mit PayPal bezahlt hat. Bereits ab dem 27. November 2022 können Kunden keine Versandetiketten mehr für kostenlose Retouren und Anträge zur Erstattung von Rücksendekosten anfordern. Der Service wird ersatzlos gestrichen, berichtet der Blog Mobiflip.

Bis Ende November haben allerdings alle, die Waren im Internet einkaufen und mit PayPal bezahlen, die Möglichkeit, sich das Geld für die Versandkosten der Retoure wiederzuholen. Um eine Erstattung von bis zu 300 Euro pro Jahr zu bekommen, musst du diese Internetseite von PayPal aufrufen. Anschließend klickst du auf den Button „Kostenlos aktivieren“. Nachdem du dich in deinem Konto angemeldet hast, kannst du zurückgeschickte Waren „Für kostenlose Retouren anmelden“. Dazu musst du das Produkt in deiner Transaktionsliste auswählen und auf den entsprechenden Link klicken.

Das musst du wissen

PayPal gibt an, dass die Rückerstattung der Versandkosten in etwa fünf Tage dauert. Anschließend wird das Geld deinem Konto gutgeschrieben. Rückerstattungen der Retour-Kosten gelten für fast alle physischen Artikel, die mit PayPal bezahlt wurden. Dazu gehören beispielsweise Schuhe aus Berlin, Kopfhörer aus Hongkong oder Lampen aus London, so PayPal. Ausgeschlossen von der Rückerstattung sind immaterielle Güter oder Services wie Musikdownloads oder Gutscheine.