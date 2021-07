Pay-TV Upgrade: Sky Q App ab sofort auf mehr Geräten nutzbar

Dass Sky vor großen Herausforderungen steht, ist hinlänglich bekannt. Keine Champions League mehr, Bundesliga-Spiele können Abonnenten nur noch samstags sehen und jetzt auch noch das bevorstehende Aus des TV-Senders FOX Channel. Deswegen tut Deutschlands größter Pay-TV-Sender auch viel dafür, mit neuen oder erweiterten Angeboten gegenzusteuern. Etwa mit neuen TV-Sendern wie Sky Crime und Sky Comedy. Jetzt gibt es Neuigkeiten zur Sky Q App.

Sky Q App für die PlayStation 4

Jetzt wurde nämlich bekannt, dass es ab sofort möglich ist, die Sky Q App auf einem weiteren Endgerät zu nutzen. Fortan gehört auch die PlayStation 4 (PS4) von Sony zu jener Hardware, auf der sich die App installieren lässt. So holst du dir dein Sky-Programm auf Wunsch nicht nur auf den Hauptfernseher, sondern zusätzlich auf weitere Bildschirme. Steht deine PS4 in einem anderen Raum, kannst du auf der Konsole die App für den erweiterten Empfang von Sky nutzen. Dann stehen dir per Webstreamüber 100 lineare TV-Sender oder deine Lieblingsserien und Film-Blockbuster bereit.

Aber: Die Sky Q App ist für Neuabonnenten ab Juni 2020 nur mit der Multiscreen-Option verfügbar. Sie bietet nicht nur insgesamt drei parallele Streams über Sky Go, sondern auch die Möglichkeit, Sky auf anderen Fernsehern zu sehen; zum Beispiel über die PlayStation 4. Monatlich kostet Sky Multiscreen 10 Euro extra und steht auch über Apple TV ab Generation 4 und verschiedene Smart-TVs von Samsung und LG ab Modelljahr 2015 zur Verfügung.

App nur in Ausnahmefällen kostenlos nutzbar

Bist du in der Lage, auf ein Abonnement mit Sky Q Service zuzugreifen, steht dir die Sky Q App ebenfalls zur Verfügung. Für einige Kunden, die ein Komplett-Paket gebucht haben, sogar ohne weitere Kosten; und das auf bis zu fünf Geräten. Ob dir der komplette Sky Q Service zur Verfügung steht, kannst du am einfachsten in der Sky Go App überprüfen. Wenn du dort Inhalte downloaden kannst, ist die Sky Q App für dich zum Beispiel auf der PS4 ohne weitere Kosten nutzbar.

Ab wann die App in Zukunft möglicherweise auch auf der neuen PlayStation 5 (PS5) verfügbar ist, steht noch nicht fest. Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass Sky einen Wechsel verschiedener Sendeplätze vorbereitet. Alles, was du dazu wissen musst, haben wir in einer separaten Meldung für dich zusammengefasst.