Pakete von DHL & Co.: Diese gravierende Änderung steht uns bevor

Das größte Problem der Paketdienste: Wachsende Paketmengen. Was erst einmal nach Wachstum und mehr Umsatz sowie Gewinn klingt, wird für die Paketzusteller aber zu einem Problem. Unabhängig von Corona hat sich die Zahl der Pakete, die in privaten Haushalten gelangen, verdoppelt. Im Schnitt bekommt jeder Haushalt inzwischen 50 Pakete pro Jahr.

Diese Paketmengen lassen sich für die Paketdienste nur durch eine Änderung bei der Zustellung bewerkstelligen. Wie die „Welt“ unter Berufung auf den Bundesverband Paket- und Expresslogistik (BIEK) berichtet, stehen uns zwei gravierende Änderungen bevor. Eine von ihnen betrifft den Briefkasten daheim. „Der Briefkasten der Zukunft wird viel größer sein und eine Kühl- und Heizfunktion haben“, ist sich der Vorsitzende des Verbandes Marten Bosselmann sicher. Damit soll die Zustellungen von Lebensmitteln einfacher werden. Auch zusätzliche Paketboxen wie die Packstationen werden in Neubausiedlungen aufgestellt.

Zustellung vermehrt am Abend

Die Branche geht davon aus, dass in vier Jahren noch einmal 800 Millionen Pakete mehr den Weg zum Empfänger suchen als die aktuell 3,65 Milliarden pro Jahr. Das sind im Schnitt 7 Millionen Pakete an 12 Millionen Adressen pro Tag. Um das auch künftig zu bewerkstelligen, soll der Paketbote künftig auch vermehrt am Abend klingen. Laut Branchenverband ist die ideale Zustellzeit zwischen dem Feierabend des Empfängers und der Tagesschau. Von den Verbrauchern werde eine Abendzustellung aber nur akzeptiert, wenn die Lieferwagen ohne Lärm und Emission erfolgen. Schließlich ist es tagsüber schon oft laut genug.

Die Zustellung am Abend ist dabei allerdings auch kein Novum. DHL bietet sie als Zusatz-Service schon an, einige spezialisierte Kurierdienste auch. In Berlin werden die Abend-Kuriere aufgrund der hohen Paketmengen schon heute vereinzelt für die normalen Zustellungen genutzt.

Der Chef der Deutschen Post DHL geht übrigens nicht davon aus, dass eine steigende Arbeitslosigkeit eine sinkende Nachfrage an Online-Bestellungen auslösen wird. Im Gegenteil. Wie Konzernchef Frank Appel gegenüber der dpa sagte, werden die Internet-Bestellungen eher zunehmen. Der einfache Grund: Die Preistransparenz und die oft günstigeren Preise für die Waren.