Paket-Flut: DHL bittet dich um Hilfe

„In der Vorweihnachtszeit erwarten wir auch aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus ein besonders hohes Paketaufkommen. Bestellen und verschicken Sie Ihre Weihnachtsgeschenke frühzeitig und gut verpackt.“ So wendet sich DHL derzeit auf seiner Webseite in einem zur Corona-Pandemie eingerichteten Bereich an seine Kunden. Der Paketdienst erwartet in diesem Jahr neue Paket-Rekordmengen in seinem Netz.

DHL verweist darauf, das man bereits 6.000 Packstationen installiert habe, die den Empfang und das Versenden von Paketen vereinfachen soll. Allerdings haben diese Packstationen begrenzte Kapazitäten. DHL hat daher in Berlin zusätzlich zu den Filialen schon eigens Paketbusse auf die Straße geschickt. Gleichzeitig stellt das Unternehmen neue Mitarbeiter ein und will bis Ende des Jahres 10.000 Mitarbeiter mehr an Bord haben.

DHL: 5 Goldene Regeln für das Weihnachtspaket

Dennoch wirst auch du gebeten, DHL und den Zustellern zu helfen, damit alle Pakete rechtzeitig und problemlos ankommen. DHL hat daher 5 Goldene Regeln für Weihnachtspakete aufgestellt.

Regel 1: DHL bittet dich, deine Geschenke „frühzeitig und gut verpackt“ zu bestellen und zu verschicken. Hintergrund: Wenn alle bis zum letzten Tag warten, um das Weihnachtsgeschenk quer durch Deutschland zu schicken, sind die Kapazitäten von DHL erschöpft. Denn die Sortieranlagen schaffen nur eine begrenzte Menge Pakete pro Stunde und auch die LKW, die die Pakete durch Deutschland fahren sind trotz zusätzlicher angemieteter Kapazitäten endlich.

Regel 2: Wenn dein Paket in einer Filiale oder einer Packstation landet, sollst du es so schnell wie möglich abholen. Denn insbesondere in der Packstation blockiert es das Fach für andere Pakete, die ankommen oder verschickt werden sollen. Und auch eine Filiale hat nicht unendlich Lagerkapazität. Schon jetzt stoßen die ersten Shops an ihre Grenzen.

Regel 3: Nutze die DHL Wunschzustellung. Dabei kannst du online einen Ablageort wie deine Terrasse oder die Garage vereinbaren oder einen Nachbarn benennen, der wegen Homeoffice oder als Rentner zu Hause ist und deine Pakete annimmt.

Regel 4: DHL Versandmarken kannst du online oder in der DHL App kaufen. Das ist zum einen günstiger als in der Filiale und zum anderen spart es Zeit bei der Abgabe. Wenn du deinen Zusteller nett fragst, nimmt er in der Regel dein Paket, das du versenden möchtest, bei einer Zustellung auch mit. Hinzu kommt: Die Empfangsdaten für das Paket sind schon digital im System. Das ist für die Sortierung einfacher als eine handschriftliche Adresse auf dem Paket.

Regel 5: Retouren und Pakete kannst du auch ohne vorherige Anmeldung an der Packstation abgeben. Zumindest so lange noch ein Fach frei ist.

Übrigens: Was die Zustellung angeht, darfst du dich nicht wundern, wenn der Paketbote den ganzen Tag über nicht kommt. Möglicherweise klingelt er abends. Die Zusteller arbeiten jetzt im Schichtsystem.