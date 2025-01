50 GB Datenvolumen, 80 Euro Gutschein & mehr – Mit diesem Handytarif machst du alles richtig

Falls du aktuell auf der Suche nach einem neuen Tarif bist, solltest du den Anbieter otelo ganz oben auf deine Liste setzen. Denn hier kannst du dir gerade nicht nur massig Datenvolumen schnappen, sondern bekommst auch einen Wertgutschein über 80 Euro dazu. Außerdem hast du die Möglichkeit, die monatlichen Kosten zu senken oder das verfügbare Datenpaket zu verdoppeln. Wie das Ganze funktioniert und worauf du unbedingt achten solltest, verraten wir dir in den folgenden Zeilen.

otelo Allnet-Flat Max: Geringere Kosten dank Gutschein?

Bei otelo zahlst du aktuell 29,99 Euro monatlich für die Allnet-Flat Max. Nutzt du im Warenkorb den Code „MAX5“, sparst du sogar noch zusätzlich und zahlst nur noch 24,99 Euro pro Monat. Die reguläre Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro wird ebenfalls reduziert. So zahlst du einmalig nur 9,99 Euro für den Tarif. Versandkosten fallen ebenfalls keine an. Das besondere Highlight ist jedoch der Gutschein im Wert von 80 Euro, den du aktuell bei der Aktion erhältst.

Es handelt sich um einen BestChoice-Gutschein, den du in über 500 Online-Shops einlösen kannst. Dadurch senkst du natürlich die effektiven Kosten für den Tarif deutlich. Den Coupon bekommst du allerdings nur, sobald die Bestellung beendet ist. Das heißt, ein Widerruf oder eine Stornierung der Bestellung führt dazu, dass dein Anspruch verfällt.

Das bekommst du für dein Geld

Einer der wichtigsten Faktoren, wenn du dich für einen neuen Tarif entscheidest, ist das verfügbare Datenvolumen. Bei der otelo Allnet-Flat Max stehen dir satte 50 GB im LTE-Netz von Vodafone zur Verfügung. Bereits im Tarif enthalten ist zudem eine 5G-Option, mit der du den aktuellen Mobilfunkstandard nutzen kannst. Reicht dir das vorhandene Inklusiv-Volumen nicht aus, kannst du es mit einem bestimmten Gutschein sogar verdoppeln. Dafür musst du lediglich den Code „DATEN50“ im Bestellprozess eingeben.

Bei der Download-Bandbreite sind maximal 50 MBit/s drin und die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Reicht dir die Geschwindigkeit nicht aus, kannst du sie auf 100 MBit/s erhöhen, zahlst allerdings auch 5 Euro monatlich mehr. Als bestehender Vodafone-Kunde steht dir diese Option allerdings kostenfrei zu. Außerdem gibt es monatlich dann noch einmal 10 GB Datenvolumen mehr. Den Tarif kannst du zudem als eSIM nutzen, falls du auf die klassische SIM-Karte verzichten möchtest.

Lohnt sich das otelo-Angebot?

Kurzum: Ja. Das Angebot lohnt sich. Der Grund dafür sind die recht geringen effektiven Kosten pro verbrauchtem GB. Ohne die Eingabe der Gutscheine „DATEN50“ oder „MAX5“ belaufen sich diese auf knapp 54 Cent. Nach der Eingabe sinken sie sogar noch weiter. Kannst du mit einer solchen Rechnung nicht viel anfangen, sprechen auch die tatsächlichen Kosten für sich. Du bekommst einen 5G-fähigen Vertrag mit wahlweise 50 oder 100 GB Datenvolumen und recht geringen Kosten.

Alles in allem ist das Angebot also richtig spannend, wenn du ohnehin nach einem Vielsurfer-Tarif suchst. Die Zugabe durch den BestChoice-Gutschein versüßt das Angebot nur noch. Allerdings solltet Ihr vor dem Abschluss noch auf zwei Dinge achten: Zum einen könnt Ihr die beiden Gutscheincodes zum Reduzieren der Kosten oder dem Erhöhen des Datenvolumens nicht kombinieren. Du musst dich hier also für eine Möglichkeit entscheiden. Zum anderen gilt die Aktion nur auf den Sim-Only-Tarif. Bestellst du dir ein Smartphone zusätzlich, kannst du die Gutscheine nicht mehr nutzen. Für Tarif-Sparfüchse und solche, die es noch werden wollen, ist das Angebot aber definitiv einen Blick wert.