Die ganz große Überraschung blieb bei den Nominierungen der Oscars 2020 aus. Der Film mit den meisten Nominierungen ist die Comic-Verfilmung „Joker“ von Regisseur Todd Phillips. In insgesamt elf Kategorien ist der Film nominiert.

Auch weitere Filme konnten bei den Nominierungen abräumen. So sind „The Irishman“, „1917“ und Quentin Tarantinos „Once upon a time in Hollywood“ in jeweils 10 Kategorien nominiert. Deutsche Filme befinden sich dieses Jahr nicht unter den Nominierten.

Le Mans 66 – Gegen jede Chance (Ford v Ferrari)

Im Motorsport der 1950er Jahre versuchen sich die Ingenieure und Designer mit ihren neuen Werken zu übertreffen. Henry Ford heuert Carroll Shelby und Ken Miles an, um einen Rennwagen zu entwerfen, den die Welt noch nicht gesehen hat.

The Irishman

Frank Sheeran arbeitet als Geldeintreiber und Problemlöser für den Mafiaboss Russel Bufalino. Auf Russels Empfehlung hin stellt ihn der Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa als seinen Bodyguard ein und im Laufe der Zeit entwickeln die beiden eine enge Freundschaft. Dann bekommt Frank den Auftrag seinen Boss zu ermorden.

Jojo Rabbit

Der Film handelt von einem kleinen Jungen während des zweiten Weltkriegs. Seine einzige Flucht aus der Realität erfolgt durch seinen imaginären Freund, eine parodierte Version Adolf Hitler, der seine patriotische Einstellung verstärkt. Ein junges Mädchen bringt Jojo zum Zweifeln und hinterfragt ihre Ansichten.

Joker

Der mental instabile Arthur Fleck führt kein Traumleben. Bei seiner Arbeit als kostümierter Werbeschildträger wird er häufig das Ziel von Spott und Attacken. In seinem heruntergekommenen Apartment träumt er von einem besseren Leben und einem Job als Stand-Up-Komiker. Als plötzlich die Förderung für seine psychologische Betreuung gestrichen wird, nimmt das Unheil seinen Lauf.

Little Women

Vier Schwestern wachsen in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf und müssen sich mit den starren Geschlechterrollen der damaligen Zeit arrangieren. Je älter sie werden, desto mehr müssen sie einsehen, welche Hindernisse ihnen bei der Selbstbehauptung als Frauen in den Weg gelegt werden. Dabei wird ihnen klar, wie sehr sie sich doch auch untereinander unterscheiden.

1917

Mitten im Gefecht des 1. Weltkriegs müssen zwei junge britische Soldaten eine scheinbar unmögliche Mission erfüllen: Im Wettlauf gegen die Zeit müssen die beiden das Feindgebiet durchqueren und eine höchst dringliche Nachricht überbringen, die hunderte Männer retten kann.

Once upon a Time…in Hollywood

Once Upon a Time in Hollywood spielt im Jahr 1969, zu einer Zeit wo alles im Umbruch ist. TV-Star Rick Dalton (gespielt von Leonardo DiCaprio) und sein Stuntdouble (gespielt von Brad Pitt) müssen sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum noch wiedererkennen.

Parasite

Die vierköpfige Familie Kim ist schon lange arbeitslos und lebt in einem heruntergekommenen Keller. Als der jüngste Sprössling es schafft, einen Job als Nachhilfelehrer bei einer reichen Familie zu bekommen, bietet das seiner Familie einen Ausweg aus der Arbeitslosigkeit. Der jüngste Sohn sorgt dafür, dass alle anderen Bediensteten der Familie durch seine Familienmitglieder ersetzt werden. Doch was dann folgt, stellt alles in den Schatten.

