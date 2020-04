Oppo, das neue Huawei?

Es gab eine Zeit, und diese Zeit ist noch gar nicht so lange her, da hat Huawei Top-Smartphones mit Spitzentechnik zu einem fairen Preis auf den Markt gebracht. Im Laufe der Zeit wurde das Unternehmen hierzulande bekannter. Mit dem Bekanntheitsgrad stiegen auch die Preise für neue Smartphone-Modelle. Ein Beispiel: Kostete das Huawei P9 Plus, 2016 das Spitzenmodell, zum Marktstart rund 700 Euro, verlangt der Hersteller für sein aktuelles Flaggschiff, auf dem noch nicht einmal alle gängigen Android-Apps laufen, 1.000 Euro.

Huawei erkannte schnell, dass man, wenn man sich erst einmal einen Namen gemacht hat, ordentlich an der Preisschraube drehen kann, bevor der reiche deutsche Nutzer abspringt. Nicht nur in diesem Aspekt hat sich der Konzern etwas von Apple abgeguckt. Doch das ist eine andere Geschichte.

Huawei wiederholt die Geschichte

Dann, einige Zeit später, machte Huawei das Gleiche noch einmal. Es wurde die Marke Honor gegründet und das Spiel begann von vorne. Insbesondere zu Beginn war Huawei darauf aus, dass die eigene Tochtergesellschaft nicht mit der mächtigen Mutter in Verbindung gebracht wird. Warum? Um eine neue Marke und nicht nur ein Branding eines bestehenden Unternehmens zu schaffen. So konnte man erneut günstige und gute Smartphones in den Markt drücken, um später die Preise anzuziehen. Wie bei einer Retortenband wurden hier zunächst Bauteile der Hauptmarke ausgeliehen und neu zusammengeklebt. Später wurde Honor zwar etwas selbstständiger, doch die Preise – na, was wohl? – stiegen, richtig. Kostet das Honor 6 einst 300 Euro mussten Käufer des noch halbwegs aktuellen Honor 20 Pro schon 600 Euro berappen.

Xiaomi und das vergangene Billig-Image

Als Huawei die Preise anzog, galt Xiaomi als neuer Hersteller von gut ausgestatteten aber sehr günstigen Smartphones. Das Xiaomi Mi 9 etwa, das 2019 in den Handel kam, gab es schon für 450 Euro. Xiaomis neuestes Smartphone-Wunderwerk kostet 1.000 Euro. Auch hier baute sich ein Unternehmen zunächst einen hohen Bekanntheitsgrad auf, um dann zuzuschlagen. Ganz ähnlich liest sich im übrigen auch die Geschichte von OnePlus. Es wird also Zeit für einen neuen Preis-Leistungs-Champion.

Oppo, das neue Huawei?

Und nun stelle ich die Frage aus der Schlagzeile erneut: Kann Oppo das neue Huawei werden? Das Unternehmen ist nicht neu, hat jahrelange Erfahrung auf dem chinesischen Markt und gehört wie OnePlus, Realme und Vivo zu BKK Electronics – einem der fünf größten Smartphone-Hersteller der Welt. In Deutschland beginnt man derzeit damit, den Handy-Markt aufzumischen – etwa mit dem Oppo A91. Im Übrigen ein sehr gut ausgestattetes Smartphone für einen sehr niedrigen Preis.

Auch wenn sich die eingangs gestellte Frage noch nicht beantworten lässt, gibt es viele Hinweise, die darauf hindeuten, dass man sie mit einem „ja“ beantworten kann. Zumal Huawei aufgrund der US-Sanktionen in Schieflage geraten ist. Immer mehr Nutzer lassen also die Finger von Huawei-Handys und suchen auch nach Alternativen zu einem Samsung Galaxy. Mit einem Oppo Reno, Find oder auch konkret mit dem Oppo A91 finden sie diese demnächst wohl auch. Übrigens inklusive aller Google-Dienste.