Opel Rocks-e: Der Smart bekommt Konkurrenz - aber anders als gedacht

Opel bringt ab Herbst 2021 ein neues Elektroauto nach Deutschland. Der Opel Rocks-e ist als Kleinstwagen vor allem für den Stadtverkehr gedacht und soll primär eine jugendliche Zielgruppe ansprechen, die umweltbewusst mit einem Auto mobil sein möchte. Auf den ersten Blick könnte der Opel Rocks-e dem Smart Konkurrenz machen. Schaut man aber genauer hin, ist der lässige Zweisitzer eher ein Zwischending zwischen Motorroller und Pkw.

Opel Rocks-e: Klein und wendig – aber auch nur 45 km/h schnell

Das sogenannte SUM-Modell (Sustainable Urban Mobility) von Opel ist bereits für Personen ab 15 Jahren zugelassen, wenn sie über einen Roller-Führerschein der Klasse AM verfügen. Dann ist es möglich, mit dem Opel Rocks-e gemäß WLTP-Standard bis zu 75 Kilometer weit emissionsfrei zu fahren. Und das über einen 9 PS starken Elektromotor mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Für das Cruisen auf innerstädtischen Straßen reicht das vollkommen aus, auf Landstraßen wird der Wagen für andere Autofahrer aber streng genommen eher zu einem Hindernis.

Verbaut ist eine 5,5 kWh große Batterie, die sich über eine klassische Haushaltssteckdose in 3,5 Stunden wieder komplett aufladen lassen soll, verspricht Opel. Das passende Ladekabel ist drei Meter Lang und fest im SUM untergebracht. Es lässt sich bei Bedarf einfach aus der Beifahrertür ziehen. Für das Stromtanken an einer öffentlichen Ladesäule bietet Opel einen passenden Adapter an.

Auch an einer Ladesäule lässt sich der Opel Rocks-e aufladen.

Noch kleiner als ein Smart

In der Stadt oder in Wohnvierteln mit dem Opel Rocks-e einen Parkplatz zu finden, sollte sich einfacher gestalten als mit klassischen Pkw. Denn das kleine Elektroauto ist nur 2,41 Meter lang. Zum Vergleich: Der ohnehin schon kleine Smart Fortwo bringt es auf 2,70 Meter. Weil es der Opel Rocks-e auch nur auf ein Gewicht von 471 Kilogramm bringt, ist er als Leichtkraftfahrzeug eingestuft und darf schon von Personen ab 15 Jahren gefahren werden. Unterwegs ist man in dem neuen City-Stromer auf 14-Zoll-Rädern und kann von einem 7,20 Meter kleinen Wendekreis profitieren.

Im Stadtverkehr würde man den Rocks-e vermutlich nicht sofort bei Opel verordnen. Blickt man aber auf die Front, fallen nicht nur die LED-Scheinwerfer und -Blinker auf, sondern auch der Opel Vizor. Auch am Heck ist das Markenzeichen von Opel zu finden. Zudem auffällig: Die Beifahrertür schwingt wie gewohnt nach vorne, die Fahrertür jedoch gegenläufig nach hinten in Richtung des Hecks.

Im von Kunststoff nur so strotzenden Innenraum verspricht Opel auch für Menschen mit einer Körpergröße jenseits von 1,90 Metern ausreichend Kopffreiheit. Ein Panorama-Glasdach sorgt zudem für ein eher luftiges Raumgefühl. Über einen kleinen Bildschirm hinter dem Lenkrad ist neben der Geschwindigkeit auch die verbleibende Reichweite und der Ladezustand der Batterie ablesbar. An der Mittelkonsole ist ein Smartphone-Halter zu finden, der Beifahrersitz leicht nach hinten versetzt. Das soll in erster Linie Platz für Stauraum schaffen.

So präsentiert sich der Opel Rocks-e (2021) von innen.

Was kostet der Opel Rocks-e?

Erhältlich ist der Opel Rocks-e ab Herbst 2021. Deutschland ist dabei der erste Markt, auf dem das kleine E-Auto zu haben ist. Einen Preis hat der Hersteller aus Rüsselsheim noch nicht verraten, stellt aber in Aussicht, dass er deutlich unter dem eines Kleinwagens angesiedelt sein soll. Also beispielsweise noch unterhalb des Opel Corsa-e. Entscheidet man sich für ein Leasing-Angebot, soll die passende Rate auf dem monatlichen Niveau eines Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr liegen.

Bestellungen des kleinen Stromers will Opel über seine Homepage und über ausgewählte Händler annehmen. In weiteren Ländern abseits von Deutschland soll der Opel Rocks-e ab 2022 zu haben sein. Neu ist die Fahrzeuggeneration des SUM übrigens nicht. Denn schon im Februar 2020 stellte Konzernschwester Citroën mit dem Stadtmobil Ami ein fast baugleiches Fahrzeug vor.