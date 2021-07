Neuer Opel Astra ohne Tarnung: So sieht der neue Kompakte aus

So viel ist jetzt schon sicher: Noch in diesem Jahr ist es möglich, die neue Generation des Opel Astra zu kaufen. Voraussichtlich im Herbst soll der Vertrieb in Deutschland starten, erste Auslieferungen sind aber erst für Anfang 2022 vorgesehen. Klar ist, dass es die sechste und komplett neu entwickelte Astra-Generation auch als Plug-in-Hybrid zu kaufen geben wird. Und die ersten technischen Details hat Opel jetzt ebenfalls verraten.

Opel Astra (2022): Zwei Plug-in-Hybride geplant

Komplett elektrifiziert wird es den Opel Astra Stand heute nicht zu kaufen geben. Dafür kommt er aber als Plug-in-Hybrid in den Handel. Zwei Varianten, die einen klassischen Verbrennungsmotor mit einem E-Antrieb mit einer elektrischen Reichweite von etwa 60 Kilometern kombinieren, sind fest eingeplant. Zu den Details der Motorisierung hält sich Opel noch weitgehend bedeckt. Klar ist nur, dass die Leistungsbandbreite von Benziner über Diesel bis hin zum Plug-in-Hybrid von 81 kW (110 PS) bis 165 kW (225 PS) reichen wird.

Für Opel ist es besonders wichtig, zu betonen, dass der neue Astra zu einem Design-Statement der Marke wird. Dynamischer als jemals zuvor, mit einer neuen, durchaus markanten Linienführung, aber weitgehend ohne überflüssige Schnörkel und mit dem neuen Markengesicht – dem Opel Vizor. Mit der nächsten Kompaktklasse-Generation will Opel zeigen, dass der neue Astra als sportlicher Fünftürer mit coupéhafter Linienführung in eine neue Ära fährt. Auch, weil es im Innenraum mehr Platz geben soll als beim aktuellen Astra-Modell.

So präsentiert sich der Opel Astra 2022 in der Seitenansicht.

Und das, obwohl das 2022er-Modell nur vier Millimeter länger ist als sein Vorgänger (4.374 Millimeter). Der Radstand ist aber wegen des extrem kurzen Überhangs an der Fahrzeugfront um 13 Millimeter auf 2.675 Millimeter gewachsen. In der Breite bringt es der neue Opel Astra auf 1.860 Millimeter. Das sind 11 Millimeter weniger als bisher. Im Kofferraum lassen sich bis zu 422 Liter an Gepäck verstauen.

Keine Analoganzeigen mehr im Innenraum

Weitere Änderung im Innenraum: das volldigitale Pure Panel. Es ersetzt alle bisher im Astra-Interieur verbauten Analoganzeigen. Alle wichtigen Funktionen werden über einen extrabreiten Touchscreen (10 Zoll) gesteuert. Er geht fast fließend in einen zweiten Bildschirm (ebenfalls 10 Zoll) hinter dem Lenkrad über. Hier kann der Fahrer alle für ihn wichtigen Informationen ablesen. Dazu gehört nicht nur die Geschwindigkeit, sondern zum Beispiel auch die Zielführung des Navigationssystems.

Der neue Opel Astra kommt im Innenraum (fast) komplett digitalisiert zum Kunden.

Wichtige Einstellungen wie die Klimatisierung lassen sich aber auch weiterhin mit wenigen Schaltern direkt anwählen. Head-up-Display, teilautonomes Intelli-Drive 2.0-System und 360-Grad-Rundumblick (Intelli-Vision) sorgen auf Wunsch für noch mehr Komfort während der Fahrt. Die Multifunktionskamera in der Windschutzscheibe ergänzen vier weitere Kameras – eine an der Front, eine am Heck und eine an jeder Fahrzeugseite. Hinzu kommen fünf Radarsensoren (an jeder Ecke und an der Front) sowie Ultraschallsensoren vorne und hinten. Apple CarPlay und Android Auto stehen auch kabellos zur Verfügung.

Für mehr Sicherheit bei Nachtfahrten soll das Intelli-Lux LED Pixel Licht sorgen. Bisher kannte man es nur aus den Opel-Flaggschiffen Insignia und Grandland, jetzt feiert es in der Kompaktklasse seine Premiere. Pro Scheinwerfer kommen 84 LED-Elemente zum Einsatz, die für einen situationsgerechten und fließenden Lichtverlauf sorgen sollen, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.

Die verbaute Batterie für den E-Antrieb lässt sich im Opel Astra (2022) auch an einer Wallbox aufladen.

Was kostet der neue Opel Astra (2022)?

Und wie steht es um den Preis? Der steht für den Opel Astra (2022) zumindest offiziell noch nicht fest. Vermutlich wird ihn der Hersteller erst kurz vor dem Vertriebsstart verraten.