Was kann OnlyOffice? OnlyOffice lässt sich am besten so erklären: Es ist ein Softwarepaket mit ähnlichen Funktionen wie Microsoft 365 oder vergleichbaren Programmen. OnlyOffice beinhaltet also ein praktisches Tool zur Erstellung von Text-Dokumenten. Zusätzlich eine Software zur Tabellenkalkulation sowie ein Präsentations-Werkzeug vergleichbar mit Powerpoint oder Keynote. Dabei ist das Softwarepaket cloudbasiert – was bedeutet: Du kannst hierüber auch Dateien verwalten oder in Echtzeit zusammen mit Kollegen an einem Dokument arbeiten.

Mit OnlyOffice verwaltest du alle Business-Prozesse effektiv

Doch damit nicht genug: So kommt das Softwarepaket OnlyOffice zusätzlich mit Werkzeugen für die Verwaltung von Dokumenten und Planung von Projekten. Außerdem bekommst du hier ein E-Mail-Programm sowie ein CRM-Tool für die optimale Pflege deiner Kundenbeziehungen. Und für die ideale Terminplanung ist zusätzlich ein Kalender integriert. Nutzer bekommen mit OnlyOffice also ein günstiges beziehungsweise kostenloses Rundum-Sorglos-Paket für ihr Start-up.

OnlyOffice: Flexibel nutzen auf allen Geräten

Die professionelle Software ist für nahezu alle alltäglichen Aufgaben einsetzbar. Dabei besonders wichtig: Sie ist kompatibel mit allen Microsoft-Office-Formaten. Dadurch kommt es nicht zu lästigen Unterbrechungen des Workflows – und dein Team kann bestens arbeiten. Außerdem lässt sich OnlyOffice in jedem Browser, auf jedem Betriebssystem und von überall nutzen. So bist du maximal flexibel und kannst auch einmal schnell von unterwegs ein Dokument öffnen oder bearbeiten.

VIP Cloud: OnlyOffice bringt weiteres Update

Zusätzlich zu der kostenlosen Version für Start-Ups, hat OnlyOffice nun auch den VIP-Cloud-Service vorgestellt. Was erwartet dich hier? Ein Office-Dienst einerseits für sehr große Unternehmen und andererseits für Firmen, die mit sensiblen Daten arbeiten. Bei der VIP-Cloud gibt es keine Begrenzung der Benutzerzahl. Außerdem lassen sich hiermit beliebig viele Dokumente gleichzeitig nutzen. Dadurch sind auch großen Teams bei ihrer Arbeit keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus erhält jeder Nutzer 250 Gigabyte Festplattenspeicher – genügend Platz für eine Vielzahl an Office-Dateien. So steht einem optimalen Workflow deines Teams nichts mehr im Wege.

Weltweit zählt OnlyOffice bereits rund sieben Millionen Nutzer. Darunter auch namhafte Organisationen, wie Unesco, Fujitsu oder Suzuki. Schulen und gemeinnützigen Organisationen wird der Cloud-Service kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Infos gibt es auf der Website des Anbieters.