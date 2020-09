Online-Shopping könnte teurer werden: DHL zieht die Preise an

Die Preiserhöhung betrifft die Geschäftskunden von DHL ab 1. Januar 2021 – also nach dem Weihnachtsgeschäft. DHL wird für sie teurer und macht stark gestiegene Transportkosten, höhere Personalkosten sowie nochmals gestiegene Investitionen für die neuen Preise verantwortlich.

Vor allem schwere Pakete von DHL werden teurer

„In besonderem Maße“ betrifft die Preiserhöhung schwere Paketsendungen über 20 Kilogramm. Diese seien in der Sortierung und Auslieferung mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden. Auch habe sich deren Handhabung durch die Corona-Schutzmaßnahmen zusätzlich erschwert, argumentiert DHL in seiner Pressemitteilung. Auch externe Effekte würden bei den Preiserhöhungen berücksichtigt. So wird der bestehende Mautzuschlag durch einen CO2-Zuschlag auf jede Paketsendung ergänzt. Dieser ergebe sich aus dem im November 2019 beschlossenen Klimapaket der Bundesregierung. Die Preisanpassungen ab 1. Januar 2021 gelten sowohl für Geschäftskunden mit Listenpreisen als auch für Geschäftskunden mit individuell vereinbarten Konditionen. Die ohnehin schon hohen Preise für DHL Express bleiben unverändert, so der Konzern.

Interessant ist die Argumentation mit den gestiegenen Investitionen. Denn diese zielen entweder gleichermaßen auf Privat- wie Geschäftskunden ab oder betreffen nur den Empfänger von Waren. So baue DHL ein neues Mega-Paketzentrum in Ludwigsfelde bei Berlin, erweitert das Paketzentrum Aschheim bei München und baut Sortiertechnik für Warensendungen in die Briefzentren ein. Doch die Vergrößerung des Packstationsnetzes von derzeit etwa 5.600 auf zunächst rund 7.000 Automaten sowie neue Dienste wie das Retourenlable per QR-Code oder das Live-Tracking von Paketen durch den Empfänger betreffen die Geschäftskunden eher am Rande. Dennoch dienen genau diese Service-Dienste als Begründung für die Erhöhung.

Shops werden höhere Kosten einkalkulieren

„Da die Sendungsmengen weiterhin zunehmen, bauen wir unsere Kapazitäten weiter deutlich aus und verbessern zudem unsere Empfängerservices. Zur Finanzierung dieser Investitionen ist eine Erhöhung der Geschäftskundenpreise erforderlich“, sagt Ole Nordhoff, Vertriebs- und Marketingchef bei Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group.

Du als Online-Shopper musst die Versandkosten, die der Händler zahlt, zwar nicht direkt zahlen. Aber natürlich kalkuliert dieser die Kosten, die ihm entstehen in seine Waren ein. Und so kannst du davon ausgehen, dass du künftig entweder einen höheren Preis für die Waren zahlst als heute oder aber die Versandkosten von üblicherweise 4,95 Euro bis 6,95 Euro etwas steigen werden.

Auch für Privatkunden hatte es in diesem Jahr schon eine Erhöhung der Paketpreise gegeben. Diese musste DHL aber zurücknehmen, nachdem die Bundesnetzagentur die Rechtmäßigkeit der Erhöhung angezweifelt hatte.