OnePlus 8 (Pro): Nahezu vollständige Datenblätter aufgetaucht

OnePlus 8 Pro

Das neue Flaggschiff des chinesischen Herstellers OnePlus, das OnePlus 8 Pro, soll laut Informationen des Leakers Ishan Agarwal über ein 6,78 Zoll großes Super-AMOLED-Display verfügen. Dieses bietet nicht nur eine QHD+-Auflösung (mindestens 1.440 x 2.560 Pixel), sondern unterstützt auch eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Welche Vorzüge das Panel sonst noch bietet, haben wir bereits in einem separaten OnePlus-Artikel festgehalten. Ansonsten wird das Handy mit dem Flaggschiff-Prozessor Snapdragon 865 aus dem Hause Qualcomm betrieben, welchem auch ein 5G-Modem zur Seite steht. Hinzu kommen wahlweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher sowie 128 oder 256 GB Hauptspeicher.

Was die Kamera angeht, so erwiesen sich die bisherigen Gerüchte zum OnePlus 8 Pro als gänzlich falsch. Anders als angenommen scheint das Smartphone auf der Rückseite über zwei 48-Megapixel-Sensoren, einen 8-Megapixel-Sensor und einen 5-Megapixel-Sensor zu verfügen. Welche Funktion die einzelnen Objektive erfüllen ist derzeit zwar noch unklar, allerdings dürfte OnePlus neben einem Hauptsensor auch einen Weitwinkel- einen Makro- und einen Tiefensensor verbaut haben. Auf der Frontseite befindet sich derweil ein einzelnes 16-Megapixel-Objektiv.

Technische Daten des OnePlus 8 Pro

Display: 6,78 Zoll, QHD+, Super-AMOLED, 120 Hz

Prozessor: Snapdragon 865 5G

Arbeitsspeicher: 8 oder 12 GB

Interner Speicher: 128 oder 256 GB

Hauptkamera 48 + 48 + 8 + 5 Megapixel

Frontkamera: 16 Megapixel

Akkukapazität: 4.510 mAh, 30 Watt (Schnellladefunktion)

Schutzgrad: IP68

Farben: Blau, Schwarz, Grün

Neben dem 120-Hz-Display stellt der Akku ein weiteres Highlight des OnePlus 8 Pro dar – allerdings nicht in puncto Akkukapazität. Mit seinen 4.510 mAh wird der Akku sicherlich keine Rekorde brechen. Dafür lädt dieser mit einer Leistung von 30 Watt – und zwar sowohl mit als auch ohne Kabel. Zudem unterstützt das Smartphone auch umgekehrtes Laden; sprich: kleinere Gadgets wie beispielsweise Kopfhörer können von dem OnePlus 8 Pro selbst geladen werden. Das jedoch mit einer Leistung von lediglich 3 Watt.

OnePlus 8

Das Display des OnePlus 8 fällt mit 6,55 Zoll etwas kleiner aus als das des Pro-Geräts. Zudem löst es „nur“ mit Full-HD+ (mindestens 1.080 x 1.920 Pixel) auf und unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Dafür sind die Geräte bei dem verbauten Prozessor und den Speicher-Varianten identisch und sogar 5G wird unterstützt.

Was die Hauptkamera angeht, so bietet das OnePlus 8 drei Objektive mit einer Auflösung von 48, 16 und 2 Megapixeln. Eventuell verzichtet OnePlus hier auf einen Makro-Sensor, sicher ist dies allerdings nicht. Selfie-Enthusiasten wird indes wiedermal ein 16-Megapixel-Sensor zur Verfügung gestellt. Beim Akku müssen Käufer mit einem kleinen Minus von 210 mAh im Vergleich zum OnePlus 8 Pro rechnen. Was jedoch schwerer wiegt ist, dass das Highlight des größeren Modells, die kabellose Ladefunktion, anscheinend nicht unterstützt wird.

Technische Daten des OnePlus 8

Display: 6,55 Zoll, FHD+, Super-AMOLED, 90 Hz

Prozessor: Snapdragon 865 5G

Arbeitsspeicher: 8 oder 12 GB

Interner Speicher: 128 oder 256 GB

Hauptkamera 48 + 16 + 2 Megapixel

Frontkamera: 16 Megapixel

Akkukapazität: 4.300 mAh, 30 Watt (Schnellladefunktion)

Schutzgrad: kein IP-Rating

Farben: „leuchtend“, Schwarz, Grün

Preis und Verfügbarkeit

Das Vorgängermodell OnePlus 7 Pro kam im Juni 2019 auf den deutschen Markt. Entsprechend dürfte das OnePlus 8 (Pro) bereits in naher Zukunft das Licht der Welt erblicken. Was die Preise angeht, so dürfte das OnePlus 8 Pro ab rund 700 bis 800 Euro erhältlich sein. Die Standard-Version wird indes wahrscheinlich rund 100 Euro weniger auf die Preiswaage legen.