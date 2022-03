OnePlus 10 Pro kommt endlich nach Deutschland - Preise stehen fest

Es ist so weit: Ab sofort ist das OnePlus 10 Pro auch in Deutschland verfügbar. Vorgestellt wurde es schon vor drei Monaten auf der CES in Las Vegas. Nun hat OnePlus aber auch hierzulande den offiziellen Vertrieb gestartet. Vorbestellungen sind fortan direkt über die Homepage des Herstellers und bei Amazon möglich. Den offiziellen Verkaufsstart hat OnePlus auf den 5. April, also kommenden Dienstag, festgesetzt. Dann ist das neue Top-Smartphone unter anderem auch bei MediaMarkt, Saturn, Sparhandy, Deinhandy, Mobilcom-Debitel (bald Freenet), Pricezilla und Galaxus zu haben. Außerdem bei der Deutschen Telekom.

Was kann das OnePlus 10 Pro?

Auf Basis von Android 12 mit angepasster Nutzeroberfläche OxygenOS 12.1 verrichtet im OnePlus 10 Pro der aktuelle Top-Prozessor von Qualcomm seine Arbeit: der Snapdragon 8 Gen 1. An Arbeitsspeicher sind wahlweise 8 oder 12 GB an Bord, der interne Speicher auf 128 oder 256 GB begrenzt. Beim Display (6,7 Zoll, 1.440 x 3.216 Pixel) mit hinterlegtem Fingerabdrucksensor setzt OnePlus auf ein AMOLED-Panel im 20:9-Format. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 120 Hz. Sie passt sich aber dynamisch nach unten bis auf minimal 1 Hz an die angezeigten Inhalte an. So lässt sich wertvolle Energie sparen und die Akkulaufzeit verlängern. Geschützt wird das Displaypanel von Corning Gorilla Glass Victus.

Ausflüge in das mobile Internet sind per LTE (Cat 18) und über 5G möglich. Überall dort, wo WLAN zur Verfügung steht, kannst du auch auf WiFi 6 zugreifen. Aber natürlich nur dann, wenn auch der Router den schnellen WLAN-Standard unterstützt. Der 5.000 mAh große Akku ist auf zwei Einheiten á 2.500 mAh aufgeteilt. Eine Wiederaufladung ist per USB-C-Anschluss in Version 3.1 möglich. Mit Kabel wird mit bis zu 80 Watt geladen, kabellos mit bis zu 50 Watt. Das heißt: Eine komplette Aufladung mit Kabel soll in rund 30 Minuten gelingen, kabellos vergehen dem Vernehmen nach rund 45 Minuten. Außerdem an Bord: Bluetooth 5.2 und NFC für mobiles Bezahlen über Google Pay.

Vier Kameras an Bord – mit Besonderheiten

Ferner bietet das OnePlus 10 Pro neben einer 32-Megapixel-Frontkamera (Sony IMX615) wieder eine Hasselblad Dreifach-Kamera auf der Rückseite. Die Hauptkamera bietet auf Basis von Sonys IMX789 Sensor eine Auflösung von 48 Megapixeln. Sie ist sowohl mit einem optischen als auch mit einem elektronischen Bildstabilisator ausgestattet. Dazu gesellen sich eine Ultraweitwinkel-Kamera (50 Megapixel, Sichtfeld 150 Grad) und eine Telekamera (8 Megapixel). Die Telekamera ist ebenfalls mit einer optischen Bildstabilisierung ausgestattet.

Alle drei rückseitigen Kameras sind in der Lage, Aufnahmen in voller 10-Bit-Farbe zu machen. Der Hersteller betont, dass das OnePlus 10 Pro so in der Lage ist, 64 Mal mehr Farben verarbeiten zu können als Smartphones, die mit 8-Bit-Farben aufnehmen. Außerdem nimmt das OnePlus 10 Pro Fotos mit dem DCI-P3-Farbraum auf, der laut Herstellerangaben 25 Prozent mehr Abdeckung bietet als der sRGB-Farbraum. Wie sich das qualitativ auswirkt, muss ein Test zeigen, der bei inside digital übrigens schon angelaufen ist und zeitnah veröffentlicht wird.

Neue Gaming-Features an Bord

Das in Schwarz und Smaragdgrün erhältliche OnePlus 10 Pro verfügt auch über eine Reihe neuer Gaming-Funktionen. Möglich macht es die integrierte HyperBoost Gaming-Engine. Ein sogenannter GPA Frame Stbilizer soll insbesondere Schwankungen der Bildrate beim Spielen reduzieren. Zudem soll er sicherstellen, dass Einbrüche der Bildrate nicht schnell und dramatisch, sondern höchstens allmählich auftreten.

Eine neue Funktion namens O-Sync wiederum soll die Synchronisierungsgeschwindigkeit zwischen dem Prozessor und dem Bildschirm beim Spielen um das bis zu Sechsfache erhöhen. Das verkürzt die Reaktionszeit bei Berührungen um bis zu 30 Millisekunden. Das Display reagiert nach Herstellerangaben also schneller auf jede Berührung und Wischbewegung. Zudem ist ein neues Kühlsystem integriert, das auch dabei helfen soll, die Leistung des Prozessors zu maximieren.

Kostenlose Kopfhörer für Vorbesteller

Wer das OnePlus 10 Pro bis zum 19. April bestellt, erhält als kostenlose Zugabe die In-Ear-Kopfhörer OnePlus Buds Pro im Wert von 149 Euro dazu. Bei einer Bestellung über die Homepage von OnePlus sind die Kopfhörer bei der Lieferung direkt dabei. Auf anderen Vertriebswegen muss die Order der Gratis-Zugabe über die OnePlus-Homepage erfolgen.