Oclean X Pro Elite: Zahnbürstentechnologie im 21. Jahrhunderts

(*Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Gastbeitrag von Oclean.)

Zähneputzen kann man mit jeder Zahnbürste

Mit einer herkömmlichen Zahnbürste verlässt man sich bei der Wahl des Drucks, der Putzdauer und des Putzbereichs auf sein Gefühl. Auch, wenn es in vielen Bereichen des Lebens gut ist, auf sein Gefühl zu hören, gilt das nicht dort, wo es um die Gesundheit unserer Zähne geht.

Engagierte Zahnärztinnen und Zahnärzte wie Dr. Fones, Dr. Stillman und Dr. Bass haben sich ab Beginn des 19. Jahrhunderts darüber Gedanken gemacht, welche Zahnputztechniken dazu beitragen, Zähne und Zahnfleisch gesund und sauber zu halten. Sie haben sich ausgiebig damit auseinandergesetzt, welche Dauer, welche Bewegung, welcher Druck und welche Bürstenführung die Zähne besonders effizient und schonend reinigt, um sie dadurch so lange wie möglich gesund zu erhalten.

Neue Technologien setzen zahnärztliche Erkenntnisse in Reinigungsprogramme um

Natürlich kann man sich auch weiterhin auf sein Gefühl verlassen. Dann reicht es, sich eine herkömmliche Zahnbürste zu kaufen und sich die Zähne wie bisher zu putzen. Damit vergibt man sich jedoch die Chance, seinen Zähnen die aktuell bestmögliche Pflege angedeihen zu lassen. Das ist schade, denn ist es nicht besser, auf Vorbeugung zu setzen, als die Zähne im Nachhinein vom Zahnarzt reparieren zu lassen?

Viele Menschen wollen sich auch einfach nicht von ihren veralteten Zahnpflegeprodukten trennen. Ihr Argument: Bisher haben diese doch auch immer gereicht?

Ja. Natürlich. Bisher. Solange es sich dabei um die neuesten zahnmedizinischen Erkenntnisse handelte. Mit den Zahnpflegeprodukten und -techniken des 20. Jahrhunderts konnte man die Zahngesundheit im Vergleich zu jener des 19. Jahrhunderts um ein Vielfaches verbessern.

Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert angekommen. Es gibt neue, verbesserte Technologien, welche die Mundpflege noch weiter optimieren. Zum Vorteil der Anwenderinnen und Anwender: Sie werden ihre Zähne länger gesund erhalten können als jemals zuvor.

→ Aktuellen Preis der OCLEAN X Pro Elite bei Ebay ansehen

Die smarte Oclean X Pro Elite – Die Zahnbürste des 21. Jahrhunderts

Was hat sich im Vergleich zum 20. Jahrhundert verändert? Gehen wir dieser Frage mit einem prüfenden Blick auf die Oclean X Pro Elite nach.

Das kleine Display zeigt Putzfortschritt und Zeiten an.

Diese intelligente Schallzahnbürste überlässt die Putz-Ergebnisse nicht dem Zufall, dem Glück oder dem Gefühl von Benutzerin und Benutzer; vielmehr trägt sie aktiv dazu bei, deren Putzverhalten an die neuesten Erkenntnisse aus dem Bereich der Zahnpflege anzupassen.

Die X Pro Elite sorgt für den richtigen Putzdruck und die richtige Putzzeit und zeigt Ihnen durch Änderung des Vibrationsmusters sogar an, wann Sie den aktuellen Putzbereich wechseln sollten.

Oclean hat eine automatische Frequenzreduzierung. Wenn der ausgeübte Druck zu hoch ist, reduziert die Zahnbürste automatisch die Frequenz, um die Zähne zu schützen. Als Anwenderin oder Anwender müssen Sie sich keine Sorgen darüber machen, dass Sie Ihre Zähne durch übermäßigen Druck verletzen könnten.

Oft erreicht man beim Putzen nicht die Standard-Zeit von 2 Minuten. Aber mit der elektrischen Zahnbürste X Pro Elite konnte ich mich an die 2 Minuten Regel halten, ohne selbst auf die Uhr zu sehen. Alle 30 Sekunden erinnert die Zahnbürste daran, den Putzbereich zu wechseln. Auch das Ende der 2 Minuten Putzdauer wird angezeigt; das löst effektiv das Problem der unzureichenden Putzzeit und des Vergessens des Zonenwechsels. Die Putzzeit hat sich dadurch im Vergleich zu vorher definitiv verlängert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Weitere Features im Schnelldurchlauf

Effiziente Reinigungsleistung

Der unabhängig von der Marke Oclean entwickelte bürstenlose Motor mit magnetischer Levitation kann eine Geschwindigkeit von 42.000 U/min erreichen, was Plaque und hartnäckige Verschmutzungen, die sich über längere Zeit in den Zahnzwischenräumen angesammelt haben, effektiv reinigt. Der gesamte Bürstenkopf ist um 26% vergrößert; damit vergrößert sich auch die Kontaktfläche auf Zähnen und Zahnfleisch, was ebenfalls zu einer verbesserten Reinigungsleistung beiträgt. Die Plaque-Reinigungsrate der Oclean Xpro Elite erreicht bis zu 300%.

Die X Pro Elite ist nahezu geräuschlos

Hohe Leistung – und trotzdem flüsterleise. Ja, das geht! Die X Pro Elite zeigt es vor. Sie bietet mit einer maximalen Drehzahl von 42.000 RPM eine leistungsstarke Reinigung – und ist dabei mit einem Schallpegel von 45 dB nahezu geräuschlos. Dass diese scheinbaren Polaritäten perfekt zusammenpassen, konnte in meinem Checkup bestätigt werden. Man spürt die hohe Reinigungsleistung deutlich, währenddesssen man von der Schallzahnbürste selbst nichts hört. Hinter dieser Leistung steckt die von Oclean entwickelte WhisperCleanTM Technologie. Dafür wurde das Produkt sogar mit der Quiet Mark ausgezeichnet.

Nur hochwertige Rohstoffe

Ein nicht unwichtiger Faktor ist die Bürste aus DuPond Filament der deutschen Firma Pedex. Durch dieses Material, das sicher und ungiftig, weich und moderat ist, werden Zahnschmelz und Zahnfleisch geschützt.

Intelligente KI-Technologie sorgt für die rechtzeitige Reinigung

Dank der innovativen KI-Technologie des Sechs-Achsen-Gyroskops kann die Zahnbürste subtile Veränderungen der Putzbewegungen während des Putzens in Echtzeit überwachen. Die Zahnbürste sammelt und verarbeitet selbstständig die Putzdaten von Benutzerin und Benutzer und zeigt die Ergebnisse des Zähneputzens als „8-Zonen-Zahnmodell“-Grafik direkt auf dem Bildschirm der Zahnbürste an. Dadurch sieht man eindeutig, welche Bereiche bereits geputzt wurden und welche für ein optimales Ergebnis noch einmal geputzt werden sollten. Gleichzeitig können die Bürstenüberwachungsdaten mit der App synchronisiert werden, was dabei hilft, die Bürstengewohnheiten zu analysieren, zu verstehen und dadurch kontinuierlich zu verbessern.

Der Akku hält bis zu 35 Tage

Der 800 mAh Akku hält und hält. Und muss erst wieder in die kabellose Ladestation, wenn das Farb-Display mit der Anzeige eines niedrigen Ladestatus darauf aufmerksam macht. Bei meinem Checkup musste das Gerät nach dem Auspacken nicht sofort aufgeladen werden. Ich konnte es gleich ausprobieren. Wird der Akku dann doch einmal leer, dann ist er nach 3,5 Stunden wieder vollgeladen. Auf niedrigster Zahnreinigungs-Stufe hält die Zahnbürste sogar bis zu 35 Tage. In dieser Zeit verbleibt die Zahnbürste in der bequemen Magnet-Wandhalterung.

Komfortable App in Deutsch

Die App gibt intelligente Empfehlungen ab, welche zusätzlich zu den 4 Standard-Bürstenmodi auf dem Bildschirm (Sensitiv, Standard, Whitening und Massage) auf die persönlichen Reinigungs-Anforderungen ausgewählt können. In meinem Fall fütterte ich die App mit der Auskunft darüber, dass ich leidenschaftliche Kaffee- und Teetrinkerin bin. Auf mein Trinkverhalten geht die Oclean Zahnbürste individuell ein und passt ihr Programm danach an. Weitere individuelle Zahnputzprogramme gibt es für Menschen mit empfindlichen Zähnen, mit Zahnspangen, sogar Stillende und Frauen während der Schwangerschaft finden in den mehr als 20 intelligenten Empfehlungsprogrammen das eine, das perfekt zu ihren Bedürfnissen passt.

In der App ist die Putzdauer in Minuten, die Nutzung des Bürstkopfes in Tagen und der Reinigungseffekt in Prozent einfach abzulesen. Zusätzlich kann das Putzverhalten im Kalender der App nachverfolgt werden.

Die Bedienungssprache ist selbstverständlich Deutsch. Und zwar perfektes Deutsch ohne Anglizismen – ich hatte keinerlei Verständnisprobleme.

Praktischer Bildschirm

Beim Bildschirm der Oclean X Pro Elite handelt es sich um einen Touchscreen. Der Bürstenmodus, die Zeit und die Intensität der Bürste können gleich auf dem elektronischen Touchscreen eingestellt werden (es gibt 32 Intensitäts-Stufen). Nach dem Putzen sind die Ergebnisse zur Kontrolle direkt auf dem Bildschirm ablesbar. Dieses Feature macht die Oclean X Pro Elite zu einer Besonderheit. Die meisten auf dem Markt erhältlichen Zahnbürsten können nämlich nur über die App eingestellt werden.

Produktbezeichnung: Oclean Smart Sonic

Version: X Pro Elite

Bedienung: SmartTouchscreen Control und App

Sprache: Deutsch

Akkukapazität: bis zu 35 Tage

Ladedauer: rund 3,5 Stunden

Geräuschemission: 45 dB

Ladevorgang: kabellos

Drehzahl: 42000 RPM

Kompatibilität: min. Android 4.4 oder iOS 8.0

Koppelung: Bluetooth 5.0 und höher

Schutzart: IPX7 wasserdicht

Weitere interessante Randaspekte und Hintergrundinformationen zur Oclean X Pro Elite:

Konformität bescheinigt für USA (FDA) und Canada (IC)

EAC Kennzeichnung für den eurasischen Wirtschaftsraum

Ausgezeichnet mit dem G-Mark des Good Design Awards und mit dem Quiet Mark, Gewinner des Red Dot Awards 2018.

Made in China (Xiamen)

Ersatzbürsten sind online über die Oclean Seite bestellbar

Über den Hersteller: Oclean ist eine Marke des chinesischen Unternehmens Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. und eine Tochtergesellschaft von Xiaomi. Gegründet wurde Oclean mit dem Ziel, High-End-Produkte mit AI-Technologie auszustatten, um damit zur Verbesserung der Mundgesundheit beizutragen. Mehr erfährst du auf der OCLEAN-Website.

Der Gastbeitrag wurde verfasst von Claudia Felbermayer, eine redaktionelle Einflussnahme durch inside digital erfolgte nicht.