O2 startet neuen Tarif-Kracher zum 20. Geburtstag

Es war eine Überraschung, als der Mobilfunknetzbetreiber Telefónica Deutschland für seine Kernmarke O2 vor wenigen Tagen anlässlich seines 20. Geburtstags in Deutschland einen neuen Tarif für Vertragskunden vorstellte: O2 Grow. Bei diesem Tarifangebot wächst das monatlich verfügbare Datenvolumen für die Nutzung des mobilen Internets jährlich an. Die monatlich zu zahlende Grundgebühr in Höhe von knapp 30 Euro ändert sich aber nicht. Gute Nachrichten gibt es jetzt aber auch für Prepaid-Kunden. Denn für sie wertet O2 den Tarif my Prepaid M spürbar auf. Und das nicht nur für Neukunden, sondern auch für alle interessierten Bestandskunden.

O2 Prepaid: 15 GB für 15 Euro

Ab sofort ist der Prepaid-Tarif nämlich mit mehr Highspeed-Datenvolumen im LTE-Netz von O2 nutzbar. Alle vier Wochen stehen fortan nicht mehr nur 6,5 GB Datenvolumen zur Verfügung, sondern satte 15 GB. Nutzbar mit bis zu 225 Mbit/s im Download und maximal 50 Mbit/s im Upload. Außerdem ist eine Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze über die Grundgebühr bereits abgedeckt. Und die liegt bei 14,99 Euro.

Über die offizielle O2-App kannst du im Bereich „Angebote“ das monatliche LTE-Datenvolumen sogar noch um 500 MB erweitern, wenn du dort den verfügbaren App-Bonus buchst. In Summe stehen also Monat für Monat bis zu 15,5 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung.

Aktionstarif nur vorübergehend erhältlich

Laut Angaben des Netzbetreibers ist der neue Aktionstarif inklusive EU-Roaming ohne Aufpreis online über die Homepage von O2, in allen Shops des Netzbetreibers sowie im Fachhandel erhältlich. Und zwar planmäßig noch bis zum 5. September. Bestandskunden haben die Möglichkeit, das Geburtstagsangebot in der O2-App oder im Kundenbereich der Homepage des Providers zu buchen. Sofern durchgängig ausreichend Guthaben vorhanden ist, können alle Nutzer die 15 GB Datenvolumen pro vier Wochen Laufzeit auch über den oben genannten Aktionszeitraum hinaus nutzen.

