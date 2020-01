O2: Prepaid wird billiger und besser

Der Tarif O2 my Prepaid S erhält mit 3,5 GB mehr als doppelt so viel Datenvolumen wie zuvor. Bislang konntest du hier nur 1,5 GB pro vier Wochen nutzen. Der Preis bleibt mit 9,99 Euro unverändert.

Nutzt du jetzt oder künftig O2 my Prepaid M oder L, dann bekommst du 2,5 GB Datenvolumen mehr als bisher. Mehr noch: Im großen Tarif O2 my Prepaid L sinken außerdem die Kosten um 5 Euro je vier Wochen auf künftig 19,99 Euro. Von allen Verbesserungen profitieren O2 my Prepaid Bestandskunden automatisch bei der nächsten Verlängerung nach dem 11. Februar. Bis dahin gelten die alten Konditionen.

O2 Prepaid: Das ist inklusive

Enthalten sind in den Tarifen auch Flatrates für Telefonie und SMS in alle Netze. Nutzen kannst du mit den O2-Prepaid-Tarifen auch das LTE-Netz mit bis zu 225 Mbit/s. Auch die Nutzung in der EU ist inkludiert. Bestandskunden älterer Tarife können über die „Mein O2“-App oder den „Mein O2“-Bereich auf o2online.de in die neuen O2 my Prepaid Tarife wechseln.

Zusatzvolumen nachbuchbar

Wenn dir trotz des erhöhten Datenvolumens das Highspeed-Volumen ausgeht, kannst du Data Packs nachbuchen. Auch diese hat O2 nun verändert.

Data Pack XL: Statt 4 nun 8 GB für 4 Wochen zum Preis von 19,99 Euro

Data Packs L: Statt 2 nun 4 GB für 4 Wochen zum Preis von 9,99 Euro

Data Pack M: Statt 800 MB nun 1,5 GB für 4 Wochen zum Preis von 5,99 Euro

Data Pack S: 400 MB für 4 Wochen zum Preis von 2,99 Euro

Day-Pack L: 25 GB für 24 Stunden zum Preis von 4,99 Euro (nicht in der EU nutzbar)

Brauchst du kaum Datenvolumen, so hat O2 übrigens noch einen Tarif in petto: O2 my Prepaid Basic kostet 1,99 Euro je vier Wochen und beinhaltet 150 MB. Jede Minute oder SMS kostet 9 Cent. Einen Tarif ganz ohne Grundkosten bekommst du bei O2 nur über einen Trick: Eine kostenlose SIM von O2.