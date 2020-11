Neues Jahrespaket von O2: Dreifach-Flat für 365 Tage

Es gibt eine neue Mode-Erscheinung in der deutschen Mobilfunk-Landschaft: Jahrestarife. Den Anfang machte schon vor längerer Zeit Tchibo Mobil. Inzwischen kannst du aber auch bei anderen Discountmarken wie Aldi Talk und Edeka Smart oder auch Lebara entsprechende Handytarife buchen. Sogar die Deutsche Telekom bietet einen entsprechenden Prepaid-Tarif an – sogar mit 5G. Und in Kürze steht ein Jahrespaket ganz neu auch bei O2 zur Verfügung.

–> Mobilfunk Jahrestarife im Vergleich

O2 my Prepaid Smartphone-Jahrespaket neu vorgestellt

Schon seit Oktober bietet O2 seinen Prepaid-Kunden einen Jahrestarif für Datenverbindungen an. Er kostet einmalig 49,99 Euro und beinhaltet für ein Jahr 30 GB LTE-Datenvolumen. Inklusive eines kleinen, mobilen LTE-WLAN-Routers werden 79,99 Euro fällig. Ab dem 24. November folgt der nächste Schritt. Denn mit dem O2 my Prepaid Smartphone-Jahrespaket bietet der Netzbetreiber dann auch einen Jahrestarif an, der neben einer Internet-Flat auch eine Sprach- und SMS-Pauschale für die Kommunikation innerhalb Deutschlands beinhaltet. Und auch EU-Roaming ist inklusive.

Der neue Prepaid-Jahrestarif von O2 kostet 69,99 Euro. 365 Tage lang kannst du damit innerhalb Deutschlands telefonieren und Standard-SMS verschicken. Darüber hinaus sind 12 GB LTE-Datenvolumen inklusive. Wohlgemerkt: Insgesamt, nicht pro Monat. Rein rechnerisch steht dir also jeden Monat 1 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 225 Mbit/s im Downstream zur Verfügung. Im Upload sind je nach örtlicher Verfügbarkeit bis zu 50 Mbit/s möglich.

Sollte das Datenvolumen vorzeitig aufgebraucht sein – dann ist kein weiteres Internetsurfen mit deinem Smartphone mehr möglich -, lässt sich Telefónica Deutschland als Muttergesellschaft der Marke O2 nicht im Regen stehen. Du kannst über die O2 Prepaid Data Packs jederzeit zusätzliches Highspeed-Datenvolumen nachbuchen. Zum Beispiel 400 MB pro vier Wochen für 2,99 Euro oder 8 GB pro vier Wochen für 19,99 Euro.

Optional auch mit Smartphone erhältlich

Wenn du auch ein neues Smartphone brauchst, kannst du den O2 Jahrestarif übrigens auch in Verbindung mit einem neuen Handy bekommen. Zusammen mit dem Xiaomi Redmi 9A verlangt O2 einen Preis von knapp 120 Euro, mit dem Samsung Galaxy A20e werden knapp 150 Euro fällig. Einzeln würden die beiden Smartphones im Online-Fachhandel aktuell mindestens 99 Euro (Xiaomi) beziehungsweise 138 Euro (Samsung) kosten.

Buchen kannst du den neuen Jahrestarif von O2 ab dem 24. November. Und zwar online über die Homepage von O2. Alternativ kannst du ihn aber auch in allen O2-Shops erhalten.

jetzt weiterlesen O2 Homespot: LTE-Flatrate zum DSL-Preis

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.