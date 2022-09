O2 peppt Festnetz-Tarife auf: Diese Neuerungen haben es in sich

Bei O2 gehen einige Veränderungen vor sich, die es in sich haben. Der dahinterstehende Mutterkonzern Telefónica verkündete, dass man seine Festnetz-Angebote grundlegend erneuert. Das bedeutende Stichwort: Gigabit. Insgesamt stellt O2 fünf neue Tarif-Angebote für zu Hause zur Verfügung.

O2 mit neuem Tarif-Aufgebot: Mehr Highspeed-Internet für zu Hause

Generell sei gesagt, dass O2 mit der Umstrukturierung vor allem die Festnetz-Tarife erweitert – primär die Bandbreite in den Start-Tarifen. Ziel ist es, die vorhandenen Technologien – sprich, DSL, Kabel und Co. – in ein einheitliches Angebot zu gießen, was es Kunden letztlich in der Entscheidungsfindung leichter machen soll.

Durch die neuen Tarife profitieren Kunden von einem niedrigeren Anschlusspreise, der von rund 70 auf 50 Euro sinkt. Zum Start der neuen Tarife gibt es außerdem diverse Aktionen: So entfällt der Anschlusspreis ab dem 5. Oktober, wenn du dich für einen Tarif ab O2 my Home L entscheidest. Neukunden können hingegen die Anschlussgebühr bis zum 10. Januar 2023 sparen, wenn sie sich für Internet über das Mobilfunknetz per O2 HomeSpot entscheiden. Mobilfunkkunden bekommen indes einen Rabatt innerhalb der ersten zwölf Monate auf die Grundgebühr in Höhe von 5 Euro.

Internet-Tarife für zu Hause – das ist neu

Die neuen Tarife staffeln sich von O2 my Home S für Einsteiger bis O2 my Home XXL für Vielnutzer. Doch der Reihe nach. Der kleinste Tarif O2 my Home S bietet mit 50 Mbit/s ab sofort mehr Geschwindigkeit (bislang 10 Mbit/s). Die Leistung soll gewöhnliche Anwendungen, wie etwa Surfen im Netz, abdecken. Im Monat werden für den Tarif 19,99 Euro fällig.

Der nächsthöhere Tarif, O2 my Home M, richtet sich an all jene, die ihren Alltag über das Internet regeln und somit nicht nur eine Basis-Geschwindigkeit brauchen. O2 stockt die Geschwindigkeit von 50 auf 100 Mbit/s auf. Monatlich fallen für den Tarif 24,99 Euro an.

O2 my Home L ist nicht nur für Vielnutzer, sondern auch für die Kunden, die auf eine schnelle Internetleitung Wert legen – zum Beispiel für Gaming-Sessions. Für 29,99 Euro pro Monat bekommst du bis zu 250 Mbit/s HD- und UHD-Streaming. Auch jene, die im Homeoffice arbeiten, aber ein Festnetztelefon nutzen müssen, profitieren von dem Tarif.

O2 my Home XL leitet zwischen Vielnutzern und sogenannte Power-Usern ein. Für 39,99 Euro surfst du mit einer Geschwindigkeit von bis 500 Mbit/s im Netz. Der fünfte Tarif im Bunde ist der O2 my Home XXL, der der größte Tarif ist. Er vereint 1 Gbit/s Surf-Geschwindigkeit sowie bis zu 50 Mbit/s im Upload. Im Monat kostet der XXL-Tarif ebenfalls 39,99 Euro.

Die neuen Internet@Home-Angebote stehen ab dem 5. Oktober bei O2 zur Buchung bereit.