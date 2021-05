O2 LTE & 5G: Jetzt ist das Netz für alle komplett kostenlos

Trotz des massiven LTE-Ausbaus und sogar dem Start von 5G sind offenbar immer noch viele mögliche Nutzer nicht vom O2-Netz überzeugt. Das zeigen auch immer wieder Leserreaktionen, die uns in den Kommentaren, den sozialen Netzwerken oder per Mail erreichen. Dem entgegnet jetzt O2 und bietet dir an, komplett kostenlos das Netz zu testen. Eine ähnliche Aktion hatte in der Vergangenheit bereits die Telekom gestartet. Auch dort konntest du mit kostenlosen Testkarten das Netz unverbindlich ausprobieren.

Das Testangebot richte sich insbesondere an Menschen in ländlichen Gebieten, wo sich die Qualität des O2 Netzes deutlich verbessert hat und nun auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb liege, teilt O2 mit. Das heißt aber nicht, dass Kunden in Großstädten das Angebot nicht nutzen können. Immerhin gibt es dort jetzt auch 5G.

Kostenloser O2 Testtarif: Das ist drin

Das Angebot von O2: Ab dem 1. Juni kann jeder, der noch keinen O2 Mobilfunkvertrag hat, für 30 Tage das O2 Mobilfunknetz unverbindlich testen. Der kostenlose Testtarif ist 5G-fähig, hat ein unlimitiertes Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit bis zu 500 Mbit/s sowie eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS. Nach einem Monat läuft er automatisch aus. Der Test ist demnach risikofrei. Da der O2-Tarif kostenlos ist, kannst du ihn allerdings nicht im Roaming-Verfahren nutzen und somit nicht im Ausland. Verbindungen werden berechnet, teilte O2 mit. Das gilt auch für Telefonate zu Sonderrufnummern. Beides ist aber im Hinblick auf den Sinn der Aktion nachvollziehbar.

Zusätzlich gibt es bei O2 ab Anfang Juni neue Aktionsangebote für Neukunden. Wer sich für einen der O2 Free Tarife entscheidet, kann einen Monat lang ohne Aufpreis unbegrenzt mobil surfen. Damit bekommt er ebenfalls die 30-Tage-Flatrate, muss sie aber bezahlen. Dafür gilt aber auch die Roaming-Einschränkung nicht. Prepaid-Neukunden erhalten bei O2 im ersten Monat 50 Prozent Rabatt auf ihren Grundtarif. Das Angebot für Vertragskunden gilt vom1. Juni bis 6. Juli, das Prepaid-Angebot bis 24. August.