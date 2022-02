O2: Gewaltiger Kundenerfolg sorgt für Aufsehen - ein herbes Minus ebenso

Nach Vodafone hat jetzt auch Telefónica Deutschland (O2) die neuesten Zahlen zur geschäftlichen Entwicklung im vierten Quartal des vergangenen Jahres und zum Gesamtjahr 2021 vorgelegt. Ehe am Donnerstag die Deutsche Telekom folgen wird, kann die O2-Muttergesellschaft in Deutschland schon heute über mehr Umsatz und eine gesteigerte Kundenzahl jubeln – aber nicht in allen Bereichen. Denn nur bei Vertragskunden im Mobilfunk läuft das Geschäft wie geschnitten Brot.

Telefónica jubelt über Boom bei Vertragskunden

Zwischen Oktober und Dezember kletterte die Kundenzahl im Mobilfunkgeschäft um 369.000 auf nunmehr 45.69 Millionen zum Stichtag Ende Dezember. Während die Zahl der Prepaid-Kunden im Berichtszeitraum um 188.000 auf 18,97 Millionen absackte, verbesserte sich die Vertragskundenzahl um stattliche 518.000 auf 25,11 Millionen. Hauptsächlich getrieben durch eine hohe Nachfrage an O2-Free-Tarifen, wie es seitens des Anbieters heißt. Im Gesamtjahr 2021 ging die Zahl der Prepaid-Kunden um 310.000 zurück. Bei Vertragskunden war im Gegensatz dazu, ein Wachstum um 1,53 Millionen Kunden möglich.

Zum Vergleich: Das Jahr 2020 hatte Telefónica mit einem Plus von 1,04 Millionen Vertragskunden abgeschlossen, während 813.000 Prepaid-Kunden weniger in den Bilanzen standen. Laut Telefónica ist ein anhaltender Markttrend hinsichtlich einer Migration von Pre- zu Postpaid-Tarifen zu beobachten. Dieser Trend soll auch 2022 anhalten.

Auch die Zahl der VDSL-Kunden steigt

Weit weniger Dynamik ist im Festnetz- und Breitband-Geschäft zu beobachten. Hier stieg die Kundenzahl im Weihnachtsquartal um gerade einmal 6.000 auf 2,35 Millionen. In Summe waren bei Telefónica Deutschland zum Jahresende 2,26 Millionen Breitbandanschlüsse geschaltet. Das waren gerade einmal 7.000 mehr als noch Ende September. Die Zahl der VDSL-Anschlüsse erhöhte sich um 10.000 auf 1,83 Millionen.

Wirft man einen Blick auf die Zahlen für das gesamte vergangene Jahr, ging die Zahl der Internet- und Datenanschlüsse im Festnetz sogar um 4.000 zurück. Bei den Breitbandanschlüssen war ein marginales Wachstum zu verzeichnen (+1.000), gleichzeitig stieg aber die Anzahl der geschalteten VDSL-Anschlüsse ungleich stärker an (+36.000). Grund: Viele Kunden wechselten von einem (A)DSL– auf einen VDSL-Anschluss.

Jahresbilanz: Mehr Umsatz, weniger Gewinn, höhere Investitionen

Finanziell konnte Telefónica Deutschland das vierte Quartal mit einem im Jahresvergleich um 1,6 Prozent höheren Umsatz abschließen. In Summe setzte der Telekommunikationskonzern mit spanischen Wurzeln 2,06 Milliarden Euro um. Davon steuerte das Mobilfunk-Segment 1,84 Milliarden Euro bei (+1,6%) und das Festnetz-Segment 211 Millionen Euro (+4,4 Prozent). Der Nettogewinn verbesserte sich von 1 Million Euro auf 67 Millionen Euro, die Ausgaben in die Netzinfrastruktur (CapEx) legten gleichzeitig von 368 auf 474 Millionen Euro zu.

Im gesamten vergangenen Jahr verbesserte sich der Umsatz im Deutschlandgeschäft von Telefónica um 3,1 Prozent auf 7,77 Milliarden Euro. Das Mobilfunksegment verbesserte seine Umsatzerlöse um 3,2 Prozent auf 6,94 Milliarden Euro, während der Umsatz im Festnetzgeschäft um 3,6 Prozent auf 814 Millionen Euro zulegte. Das Periodenergebnis, also der Jahresgewinn, ging aber um 35,9 Prozent auf 211 Millionen Euro zurück. Auch weil die Infrastruktur-Ausgaben um 17,3 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zulegten.

Mit 5G konnte Telefónica Deutschland nach eigenen Angaben zum Jahresende rund 30 Prozent der deutschen Bevölkerung versorgen. Aber nur 15 Prozent auf Basis schneller Funkfrequenzen auf dem 3,6-GHz-Band. Das LTE-Netz des Konzerns erreichte nach Unternehmensangaben zum Jahresende mehr als 99 Prozent der Bevölkerung. Für 2022 erwartet der Mobilfunk-Netzbetreiber erneut eine Investition von mehr als 1 Milliarde Euro in die eigene Netzinfrastruktur. So sollen bis Ende 2022 rund 50 Prozent der deutschen Bevölkerung 5G-Verbindungen im O2-Netz an ihrem Wohnort nutzen können.

Markus Haas bleibt Chef von Telefónica Deutschland

Das in Summe gute Ergebnis ist für Telefónica-Deutschland-Chef Markus Haas erfreulich. „Wir haben neue Bestmarken bei Umsatz, Ergebnis und Kundenentwicklung aufgestellt. […] Diese hervorragende Entwicklung wollen wir im Jahr 2022 mit voller Kraft fortsetzen.“ Übrigens über das Jahr 2022 hinaus mit Haas an der Spitze. Denn sein Management-Vertrag wurde kürzlich vorzeitig um drei weitere Jahre bis Ende 2025 verlängert.