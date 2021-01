O2: Bis zu 5 GB LTE Datenvolumen kostenlos dazu

Ab 2. Februar – also ab Dienstag – ändert O2 seine Tarife für Prepaid-Nutzer. Für viele Nutzer gibt es zu diesem Stichtag mehr Datenvolumen kostenlos dazu. Dabei spielt es keine Rolle, ob du erst ab Dienstag Kunde wirst oder schon Nutzer bist. Voraussetzung ist nur, dass du die aktuelle Tarif-Generation nutzt. Kunden in älteren Tarifen können ihre Tarife ändern. Zuvor hatte bereits Aldi Talk – ebenfalls im Netz von O2 – das Datenvolumen geändert.

Nutzt du bereits jetzt den Tarif O2 my Prepaid L oder buchst ihn ab Februar neu, so bekommst du künftig für den Zeitraum von vier Wochen insgesamt 12,5 GB Datenvolumen. Bisher bekommst du in diesem Tarif 7,5 GB. Der Preis bleibt bei 19,99 Euro für diesen Abrechnungszeitraum, du bekommst also 5 GB zusätzlich, ohne dass du dafür mehr zahlen musst.

Ebenfalls neu: Bei O2 my Prepaid M bekommst du fortan für 14,99 Euro für den Zeitraum von vier Wochen 6,5 GB statt bislang 5,5 GB. Der S-Tarif mit 3,5 GB Datenvolumen für 9,99 Euro sowie der Basis-Tarif für 1,99 Euro mit 150 MB bleiben unverändert. Alle Tarife mit Ausnahme des Basis-Tarifes enthalten außerdem eine Flatrate für alle Gespräche zu deutschen Festnetz- und Handynummern. Auch SMS sind inklusive. Im Basis-Tarif kostet jede Minute und SMS 9 Cent. Die Tarife lassen sich auch in der EU ohne Aufpreis nutzen

O2 my Prepaid Data Packs mit mehr Datenvolumen

Ebenfalls mehr Daten bekommst du, wenn du die Data Packs auf Prepaid-Basis nutzt. Diese kannst du nutzen, wenn du dein eigentlich gebuchtes Datenvolumen schon vor Ablauf des Abrechnungszeitraums verbraucht hast und noch mehr Daten benötigst. Diese Pakete kannst du ab Dienstag dazubuchen:

Data Pack XL: 13 GB für 4 Wochen zum Preis von 19,99 Euro

Data Pack L: 4 GB für 4 Wochen zum Preis von 9,99 Euro

Data Pack M: 1,5 GB für 4 Wochen zum Preis von 5,99 Euro

Data Pack S: 400 MB für 4 Wochen zum Preis von 2,99 Euro

Day-Pack L: 25 GB für 24 Stunden zum Preis von 4,99 Euro

Wenn du bestehender Nutzer bist, erfolgt die Anpassung des Datenvolumens in deinem Tarif automatisch mit dem nächsten Verlängerungsintervall nach dem 2. Februar. Wenn dein nächster Abrechnungszeitraum also beispielsweise am 15. Februar beginnt und du den Tarif o2 my Prepaid M nutzt, hast du ab dem 15. Februar 1 GB mehr Datenvolumen als bisher.