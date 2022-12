Nur noch bis Silvester: Diese beliebten Meisterwerke verlassen Netflix

Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu, für das Neue muss Platz geschafft werden. Auch bei Netflix ist Hausputz angesagt und die Streaming-Plattform wirft allerhand Filme aus dem Sortiment. Insgesamt über 200 sind es. Welche Streifen du dir vor Silvester 2022/23 unbedingt noch ansehen solltest, zeigen wir dir im Folgenden.

Bis Silvester: Diese drei Blockbuster musst du noch sehen

Nur noch wenige Tage bis 2023 beginnt. Doch bis dahin geht es vielen Filmen an den Kragen. Netflix schmeißt nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch Lizenztitel und Meisterwerke von berühmten Regisseuren aus dem Programm – darunter von Quentin Tarantino. Sein Blockbuster „Die Verurteilten“ wird zum 31. Dezember gehen, ein mit Oscars ausgezeichnetes Drama mit Morgan Freeman und Tim Robbins in den Hauptrollen.

In dem Drama wird der Banker Andrew (Robbins) wegen Mordes an seiner Frau sowie ihres Liebhabers verurteilt, ist im Knast aber nicht gern gesehen – bis er Red (Freeman) kennenlernt.

Star-Regisseur Christopher Nolan hat mit „Oppenheimer“ nicht nur eine neue Produktion in petto, sondern landete mit „Inception“ vor einigen Jahren einen absoluten Coup. Mit unter anderem Leonardo DiCaprio, Tom Hardy und Elliot Page in den Hauptrollen entschwinden die Charaktere in selbst gebaute Traumwelten, die immer tiefer in das Unterbewusstsein der Träumenden dringen. Ein Konstrukt, das gefährliche Konsequenzen mit sich bringt. Und die Frage am Ende: Fällt er, oder fällt er nicht?

Bereits von 2009, aber nach wie vor einer der beliebtesten Filme aller Zeiten ist „Inglourious Basterds“, ebenfalls von Tarantino. In dem sind Brad Pitt als Leutnant Aldo Raine und seine Truppe auf der Suche nach Nazis, die sie töten können. Dem SS-Standartenführer Hans Landa (Christoph Waltz) eilt dabei sein Ruf als „Judenjäger“ bereits meilenweit voraus, wodurch er ganz oben auf der Liste von Raine steht. Neben Pitt und Waltz sind unter anderem auch Til Schweiger, Daniel Brühl, Lea Seydoux, Diane Kruger und Michael Fassbender in „Inglourious Basterds“ zu sehen.

Netflix räumt auf: Diese Filme fliegen raus

Neben diesen Meisterwerken sollten auch Sci-Fi– und Marvel-Fans noch Zeit auf dem Sofa einräumen. Denn sowohl „Der unglaubliche Hulk“ als auch „Venom“ verlassen Netflix zum Monatsende. Weiterhin müssen sich Abonnenten von diesen Top-Titeln verabschieden: