Nur noch 4 Tage: Diese Bank schaltet ihre Geldautomaten ab

Gab es 2019 noch über 58.000 Geldautomaten in ganz Deutschland, waren es 2021 nur noch rund 55.000. Sukzessive verschwinden Geldautomaten aus Städten und Vororten. Einer der Gründe: die Digitalisierung. Sie ist es, die die Banken und Sparkassen dazu zwingt, zu sparen. Statt einen Überweisungsträger zur Filiale zu bringen, erledigen viele ihre Überweisungen heute im Online-Banking. Das Filialnetz wird dadurch immer dünner. Und mit den Banken und Sparkassen verschwinden auch die Geldautomaten. Doch die Postbank schaltet ihre Geldautomaten jetzt aus einem anderen Grund ab.

Geldautomaten: Kunden haben nur eingeschränkt Zugriff auf ihr Konto

Die Postbank informiert ihre Kunden, dass am 31. März alle Geldautomaten und SB-Terminals abgeschaltet werden. Ab etwa 17 Uhr kommen Kunden dann nur noch eingeschränkt an Bargeld. Der Grund ist ein IT-Umzug und damit verbundene Systemumstellungen. Über das Wochenende lässt sich an vielen Geldautomaten der Postbank demnach kein Geld abheben. Erst am darauffolgenden Montag, den 3. April, sollen alle Geldautomaten wieder hochgefahren werden. Doch nicht nur diese sind von der Auszeit betroffen.

Das Telefon-Banking steht in der Zeit ebenso nicht zur Verfügung, teilt die Postbank auf einer Sonderseite mit. Auch Kunden, die ihre Bankgeschäfte über das Online-Banking erledigen, können zwischen dem 31. März ab etwa 17:30 Uhr und dem 3. April bis circa 14 Uhr nicht auf das Internet-Banking zugreifen. „Unser Online-Banking & Brokerage, die Postbank App und die Finanzassistent-App stehen in dieser Zeit nicht zur Verfügung“, so die Bank.

Wie kommen Kunden an Bargeld?

Kunden, die an dem Wochenende Bargeld benötigen, können es auch kostenlos an den Geldautomaten der Cash Group abheben. Dazu zählen unter anderem die Deutsche Bank, die Commerzbank und die HypoVereinsbank. Zudem kann man inzwischen in vielen Geschäften Bargeld an der Kasse „abheben“. Voraussetzung ist oft, dass man für einen Mindestbetrag zwischen 5 und 20 Euro einkauft. Weiterhin informiert die Postbank ihre Kunden auf einer Sonderseite darüber, was sich nach dem Umzug ändert.