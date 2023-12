Nur noch 10 Tage: Amazon wirft den besten Sci-Fi-Film der letzten Jahre raus

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Dieser Film ist bald nicht mehr gratis

In den vergangenen Jahren beherrschten große Franchises und Remakes alter Klassiker die Leinwände. Nicht etwa, weil diese künstlerisch wertvoll oder bei den Zuschauern besonders beliebt sind. Sondern, weil die Wahrscheinlichkeit eines finanziellen Misserfolgs hier als vergleichsweise gering gilt. Doch einige Regisseure gingen dennoch ein Wagnis ein, wie etwa der Kanadier Denis Villeneuve. Und dieses mündete in sechs Oscars und eine Wertung von 8,0 von 10 Sternen bei IMDb.

Der Film „Dune“ kam 2021 in die Kinos und begeisterte das Publikum sowohl mit einer durchdachten und gesellschaftskritischen Story als auch mit bildgewaltigen Szenen. Basierend auf der gleichnamigen Romanreihe des US-amerikanischen Fantasy- und Science-Fiction-Autors Frank Herbert erzählt der Streifen eine Geschichte aus der fernen Zukunft. Der Zuschauer begleitet Paul Atreides (Timothée Chalamet), den Spross einer Adelsfamilie, die in Intrigen rund um einen wertvollen Rohstoff verwickelt und hintergangen wird. Paul entkommt nur knapp dem sicheren Verderben, muss jedoch in eine todbringende Wüste fliehen, wo er auf nomadische Wüstenbewohner trifft und Teil ihrer Gemeinschaft wird.

Neben der sowohl bildgewaltigen als auch tiefgründigen Handlung lebt Dune auch von einer Starbesetzung, zu der unter anderem Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins), Oscar Isaac (Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers), Stellan Skarsgård (Der Medicus) und Jason Momoa (Game of Thrones) gehören. Wer sich das Epos ohne zusätzliche Kosten auf Amazon Prime Video anschauen möchte, hat hierfür noch zehn Tage lang Zeit.

