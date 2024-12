Nur heute: Vampir-Spiel mit 10 von 10 Sternen kostenlos

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: In der Weihnachtszeit bietet der Epic Games Store den hauseigenen Adventskalender an. Über die Feiertage kannst du dir so jeden Tag ein kostenloses Videospiel für PC sichern. Du musst aber schnell sein, denn das aktuelle Angebot endet schon nach 24 Stunden. Hier erfährst du, welches kostenlose Spiel du dir heute sichern kannst.

Türchen 19: Vampire Survivors

Anders als traditionelle Adventskalender beginnt die Aktion im Epic Games Store nicht am 1. Dezember. Das 19. Türchen stellt also den Anfang der Aktion dar. Im Kalender verbirgt sich heute ein unscheinbares, aber nicht zu unterschätzendes Spiel. Es trägt den Namen „Vampire Survivors„. Gamern zufolge hat es dieses Indie-Game wirklich in sich.

Vampire Survivors ist ein rasantes Action-Abenteuer, in dem du dich gegen Horden an Monstern verteidigen musst. Kämpfe dich durch verschiedene Stages und zeige deinen Feinden, wer am Ende siegreich hervorgeht. Spieler bei Steam haben dem Spiel 10 von 10 Sternen gegeben. Trotz des recht geringen Preises von 5 Euro handelt es sich hier also um einen versteckten Schatz. Du hast nur noch heute Zeit, dir das Spiel komplett kostenlos herunterzuladen. Um 17:00 Uhr steht schon das nächste kostenlose Spiel vor der Tür.

Dieses Indie-Game ist ein versteckter Schatz.

Epic Games Store Adventskalender

Hier zeigen wir dir, welche Spiele du in diesem Jahr bereits kostenlos herunterladen konntest. Sicherst du dir alle Spiele, dann kannst du über Weihnachten viel sparen und musst dich auch an freien Tagen nicht langweilen. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Diesen kannst du ebenfalls kostenlos erstellen. Du musst die Spiele auch nicht direkt herunterladen. Es reicht, sie während der Aktion zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gab es 2024 kostenlos:

19. Dezember: Vampire Survivors ( 4,49 Euro )