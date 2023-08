Nur für kurze Zeit! Zwei hochwertige PC-Spiele im Wert von 50 Euro kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „Europa Universalis IV“ und „Orwell: Keeping an Eye on You“ zwei fantastische Spiele, die dich sonst 50 Euro kosten. Das Angebot läuft noch bis zum 17. August um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

Europa Universalis IV

Strategiespiele gibt es wie Sand am Meer. Doch nicht viele davon haben eine Wertung von 4,7 von 5 möglichen Sternen. Warum dem so ist? Weil sich der Entwickler von „Europa Universalis IV“ nicht um moderne 3D-Grafiken scherte und seine verfügbaren Kapazitäten stattdessen in die Spielwelt und Spielmechanik investierte. Das Ergebnis: Eine komplexe Simulation der frühen Neuzeit, in der sich Spieler als Diplomaten, Händler und Kriegsherren beweisen müssen. Interessant auch, dass die Nationenbildung flexibel ist und sich nicht an geschichtlichen Ereignissen festmacht. Dadurch kannst du eine Welt schaffen, wie sie hätte sein können.

Orwell: Keeping an Eye on You

Im mittlerweile praktisch legendären, dystopischen Roman „1984“ von George Orwell wird die Bevölkerung pausenlos vom sogenannten großen Bruder überwacht – Big Brother is watching you. Auf diesem Prinzip basiert auch das Computerspiel „Orwell: Keeping an Eye on You“. Nur, dass du dich nicht als Widerstandskämpfer gegen das totalitäre Regime währen musst. Im Gegenteil. Der Spieler selbst schlüpft in die Rolle des allgegenwärtigen Auges und muss mit Methoden, die jedem Datenschützer die Haare zu Berge stehen ließen, die Verantwortlichen für eine Reihe von Terroranschlägen ausfindig machen.

Nächste Woche kostenlos

Black Book

In „Black Book“ tauchst du in die Rolle einer jungen Zauberin ein. Dieses düstere RPG-Abenteuer entführt dich in die Welt der slawischen Mythen, in der dunkle Mächte versuchen, an Einfluss zu gewinnen. Es ist deine Aufgabe, diese dunklen Mächte zu bekämpfen und eine Welt zu erkunden, in der Realität und Mythos ineinander verschwimmen. In diesem Spiel lernst du jedoch nicht nur etwas über alte, slawische Mythen, sondern erkundest außerdem das ländliche Leben einer Region, in der nichts so ist, wie es scheint.

Dodo Peak

Dodo Peak ist eine Hommage an klassische Arcade-Spiele, die dich auf verrückte Art und Weise herausfordert. Als Dodo-Mama ist es deine Aufgabe, deine verirrten Babys von gefährlichen Bergspitzen zu retten. Dabei stellen sich dir Feinde in den Weg, doch auch das Terrain selbst ist mehr als nur gefährlich. Im Laufe des Spiels kannst du neue, lustige Dodos freischalten, die das Gameplay noch abwechslungsreicher und spannender machen. „Dodo Peak“ ist ab dem 17. August kostenlos im Epic Games Store verfügbar.