Nur für kurze Zeit! Zwei erstklassige Story-Games für PC kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „Out of Line“ und „The Forest Quartet“ zwei spannende Spiele, die dich sonst 16 Euro kosten. Das Angebot läuft noch bis zum 28. September um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier oftmals großartige Spiele, die Epic gratis anbietet. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, gehören sie permanent dir.

Die Woche kostenlos im Epic Games Store

Out of Line

Bei „Out of Line“ handelt es sich um einen liebevoll gestalteten 2D Puzzle-Plattformer. Du erlebst eine spannende Geschichte in einer mysteriösen Welt, indem du San auf seiner Flucht begleitest. Er flüchtet aus einer Fabrik, die ehemals sein Zuhause war. Wohin ihn seine Reise führt und welchen Gefahren er sich aussetzen muss, ist noch unbekannt. Doch im Laufe deiner Reise erfährst du, was es mit dieser rätselhaften Welt und San auf sich hat.

Das Spiel ist seit dem 21. September kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Nach Ablauf des Angebots kehrt es wieder zum originalen Preis zurück. Du kannst es dir noch bis zum 28. September sichern.

The Forest Quartet

„The Forest Quartet“ ist ein Familienprojekt, in dem Musik eine wichtige Rolle spielt. Im Spiel geht es darum, einen wunderschönen Wald vor verschiedenen Bedrohungen zu retten. So breitet sich beispielsweise ein Pilz aus, der für Verwüstung sorgt. Auch ein finsterer Abgrund und ein Vulkanausbruch bedrohen die Idylle dieser Welt. Schaffst du es, mithilfe der Musik für Frieden zu sorgen? Um mit Objekten zu interagieren, singst du in diesem Spiel und erzeugst Licht mit deinen Fingerspitzen.

Nächste Woche im Angebot

Model Builder

Modellbau ist ein Hobby, das seit jeher sowohl Jung als auch Alt fasziniert und begeistert. Leider handelt es sich dabei jedoch um ein Hobby, dass oftmals recht teuer sein kann. Um einiges günstiger ist der „Model Builder„, ein Simulationsspiel, das du im Epic Games Store vom 28. September an eine Woche lang geschenkt bekommst. In diesem Spiel kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und an Modellen aller Art arbeiten.

Der virtuelle Raum erlaubt es dir, sowohl schicke Autos als auch beeindruckende Roboter zu konstruieren. Noch dazu verfügt das Spiel über eine spannende Geschichte, die du erkunden kannst. Die Entwickler versprechen dir stundenlangen Spaß und Erweiterungen, die das Spiel auch in Zukunft interessant bleiben lassen. Für gewöhnlich kostet dich der Model Builder 17 Euro im Epic Games Store.

Soulstice

„Soulstice“ ist ein spannendes Fantasy-Game, das sich an erfahrene Gamer richtet, die keine Angst vor anspruchsvollen Kämpfen haben. Du erkundest in diesem Spiel die düstere Welt von Keidas. Das Gleichgewicht des Königreichs ist gefährdet und ungezähmte Kreaturen, die Wraiths, bedrohen die Lebenden. Die Monster können den Körper der Menschen befallen und sich in abscheuliche Kreaturen verwandeln. Nur einige Wenige haben die Stärke, die Wraiths aufzuhalten und die Lebenden zu retten.

Dies geschieht durch einen Prozess der Vereinigung zweier Seelen, die fortan zu einer werden. Die Schwestern Briar und Lute haben ihre Seelen vereint und sich geschworen, die Wraiths zu vernichten. Das Spiel ist erst ab 18 Jahren freigegeben und ab nächster Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar.