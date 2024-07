Nur für kurze Zeit: Preisgekröntes Action-Game kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein spannendes Adventure-Spiel komplett kostenlos sichern. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 11. Juli um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: „The Falconeer“

Diese Woche schenkt dir der Epic Games Store ein geniales Game, das für einen BAFTA nominiert wurde. Dabei handelt es sich um „The Falconeer„. In diesem Spiel schwebst du auf dem Rücken eines Kriegsvogels durch die Lüfte und erkundest eine atemberaubende ozeanische Welt. Außerdem stürzt du dich in epische Luftkämpfe, die es zu gewinnen gilt.

Im Verlauf des Spiels kannst du dein Reittier verbessern und so schwierigere Kämpfe bewältigen. Du musst dich zudem einer Fraktion anschließen, über deren Schicksal du entscheidest. In Missionen entscheidet sich, wie das Spiel endet. Das Spiel wurde übrigens von einem einzigen Entwickler entwickelt.

The Falconeer ist ein episches Kampfspiel.

Nächste Woche kostenlos: „Floppy Knights“

Nächste Woche kannst du dir das coole Spiel „Floppy Knights“ kostenlos im Epic Games Store sichern. In diesem Spiel begibst du dich gemeinsam mit einem jungen Erfinder und seiner besten Freundin auf ein Abenteuer. In rundenbasierten Kämpfen verschmelzen Taktik und Kartenspielmechaniken, was das Spiel zu einer einzigartigen Erfahrung macht. Du gewinnst, indem du deine Ritter sorgfältig auswählst und deine Taktik stets der jeweiligen Situation anpasst.

Floppy Knights ist ein lustiges Abenteuer.

Das Spiel ist erstmals im Jahr 2022 auf den Markt gekommen. Bei Steam erfreut es sich sehr positiver Bewertungen und kostet dich normalerweise fast 17 Euro. Im Laufe der nächsten Woche kannst du es dir jedoch kostenlos sichern. Ab dann ist das Spiel auch regulär im Epic Games Store verfügbar.