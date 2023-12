Nur für kurze Zeit: PC-Vollversionen von Action-Games geschenkt

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „GigaBash“ und „Predecessor“ zwei besonders spannende Spiele. Das Angebot läuft nur noch bis zum 14. Dezember, um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir die beiden Spiele gratis zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier oftmals großartige Spiele, die Epic zum Nulltarif anbietet. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, gehören sie permanent dir. Nächste Woche beginnt zudem eine besondere Weihnachtsaktion, von der du profitieren kannst.

Diese Woche im Epic Games Store: Geniale Action-Games

Auch diese Woche kannst du dir zwei tolle Spiele komplett kostenlos sichern. Die beiden Spiele tragen die Namen „GigaBash“ und „Predecessor„. In GigaBash beanspruchst du deinen Platz als König der Titanen. In diesem Mehrspieler-Arena-Brawler wimmelt es nur so von gigantischen Helden und erderschütternden Spezialangriffen. Doch das Beste an diesem Spiel ist wohl, dass die gesamte Umgebung vollständig zerstörbar ist. Tobe dich also so richtig aus und finde heraus, was passiert.

Predecessor befindet sich aktuell noch im Early Access. Das Actionspiel basiert auf Paragon und vereint MOBA- und FPS-Elemente. In diesem Spiel warten sowohl Action als auch strategische Entscheidungen auf dich. Aktuell kannst du aus mehr als 30 Helden wählen, doch die Liste wird stetig erweitert. Die beiden Spiele sind noch bis zum 14. Dezember um 17:00 im Epic Games Store im Angebot.

In GigaBash kannst du alles zerstören.

Ein mysteriöser Adventskalender

Wie auch im letzten Jahr findet ab nächster Woche eine besondere Aktion im Epic Games Store statt. Es handelt sich dabei natürlich um den jährlichen Adventskalender. Jeden Tag kannst du dir vom 14. Dezember bis zum 25. Dezember ein kostenloses Videospiel sichern. Die angebotenen Games sind während der Aktion meist noch hochwertiger als die wöchentlichen Spiele. Wie auch im letzten Jahr informieren wir dich auch diesmal jeden Tag darüber, welches Spiel du dir sichern kannst.