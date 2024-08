Nur für kurze Zeit: 2 hochwertige PC-Spiele komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein tierisches Abenteuer sichern, in dem du als Bär die Natur rettest. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 8. August um 17 Uhr.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

„LumbearJack“

In „LumbearJack“ schnappst du dir deine Axt und rettest die Umwelt, indem du alles hackst und recycelst, was sich dir in den Weg stellt. Gemeinsam mit deinen charmanten tierischen Freunden löst du spannende Rätsel und erlebst ein einzigartiges Abenteuer. Doch um der Verschmutzung deiner Umwelt ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, musst du die Verschmutzer direkt konfrontieren. Dazu musst du verschwenderische Menschen zur Vernunft bringen und mit verrückten Waldbewohnern zusammen arbeiten, um die finsteren Pläne eines Industrieriesen zu vereiteln.

LumbearJack gibt es diese Woche kostenlos im Epic Games Store. Normalerweise kostet dich dieses niedliche Spiel rund 13 Euro. Bei Steam erfreut sich das Spiel sehr positiver Bewertungen.

In LumbearJack rettest du deine Umwelt.

„RAWMEN: Food Fighter Arena“

„RAWMEN“ ist ein kostenloses Mehrspieler-Battle-Game, dass du dir über den Epic Games Store herunterladen kannst. Da es sich um ein kostenloses Spiel handelt, erhältst du diesmal nicht nur das Spiel, sondern zeitlich begrenzte Gegenstände. Es handelt sich dabei um eine Spork-Schöpfkelle und einen Couple Noods-Topf. Die beiden Items sind nur jetzt verfügbar und du erhältst sie, indem du dir das Spiel diese Woche kostenlos herunterlädst.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Apex Legends“

Nächste Woche kannst du dir ein exklusives Carepaket für „Apex Legends“ sichern. Das kostenlose Angebot umfasst das Conduit-Freischaltungsbundle und einen epischen Flatline-Skin namens „Aqua-Fluss“. Du kannst dir dieses tolle Angebot nur nächste Woche sichern.

„CYGNI“

„CYGNI: All Guns Blazing“ ist ein Shoot-em-up der nächsten Generation. In diesem Spiel erwarten dich spektakuläre Bilder, geniale Klanglandschaften und wilde Action. Zwar bist du deinen Feinden in jeder Hinsicht unterlegen, doch du stürzt dich dennoch in einen Himmel voller Gefahren. Hier kämpfst du deine letzte Schlacht ums pure Überleben. Insgesamt ist CYGNI ein aufregender Weltraum-Shooter, der einfach nur Spaß machen soll. Du kannst dir das Spiel nächste Woche kostenlos im Epic Games Store sichern.

CYGNI ist ein Spiel der nächsten Generation.

„DNF Duel“

Nächste Woche gibt es direkt noch ein Kampfspiel für dich. Diesmal ist es „DNF Duel„, ein actiongeladenes Kampfspiel der Extraklasse, das dich für gewöhnlich 50 Euro kostet. Wähle deinen Lieblingscharakter aus dem Dungeon and Fighter-Franchise und stürze dich in die Welt von Arad.

Dieses Kampfspiel steckt voller Action.

Im Epic Games Store hat das Spiel eine Wertung von 4,3 von 5 Sternen erhalten. Besonders beliebt sind die vielfältigen Charaktere und die einfache Steuerung, die sich für Neueinsteiger eignet. Auch die visuelle Gestaltung des 2,5D-Spiels macht viel her.