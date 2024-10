Nur diese Woche: Top-bewertete Videospiel-Vollversion kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein Game sichern, das dich gemeinsam mit deinen Freunden vor die Aufgabe stellt, einen Umzug zu meistern. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 31. Oktober um 17 Uhr.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

„Moving Out“

„Moving Out“ ist ein Party- und Gelegenheitsspiel. Es ist ein lustiger, physikbasierter Umzugssimulator, der dich in die verrückte Stadt Packmore entführt. Hier ist nichts, wie es scheint und alleine, oder gemeinsam mit Freunden, hilfst du den Bewohnern beim Umzug. Wie kann man eine Couch am besten über einen klaffenden Abgrund transportieren? Ist dieser Umzug vielleicht doch etwas zu gefährlich? All diese Fragen und mehr gilt es in diesem Spiel zu beantworten.

Im Epic Games Store hat Moving Out eine Wertung von 4,6 von 5 Sternen erhalten. Es ist besonders gut auch für Anfänger geeignet. Du kannst also auch mit deinen Freunden spielen, die für gewöhnlich eher nichts mit Videospielen am Hut haben. Normalerweise kostet das Spiel satte 23 Euro. Diese Woche ist es allerdings kostenlos verfügbar.

Moving Out spielt mit der Physik.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Witch It“

Nächste Woche wird es im Epic Games Store gruselig. „Witch It“ ist ein lustiges Versteckspiel, in dem du gemeinsam mit anderen Spielern auf die Jagd gehst oder gejagt wirst. Als Jäger ist es deine Aufgabe, versteckte Hexen zu finden, die dein Dorf verfluchen. Als Hexe musst du dich vor ihnen verstecken und darfst nicht gefunden werden.

Dieses Multiplayer-Game kostet normalerweise 18 Euro, ist jedoch nächste Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Das Spiel ist erstmals 2020 erschienen. Bei Steam hat es sehr positive Bewertungen erhalten. 89 Prozent der über 13 Tausend Bewertungen empfehlen das Spiel.

Witch It im Epic Games Store.

„Ghostwire: Tokyo“

Nächste Woche kannst du dir zudem ein besonders gutes Spiel im Epic Games Store herunterladen. Dabei handelt es sich um den AAA-Titel „Ghostwire: Tokyo„. Dieses Spiel kostet dich normalerweise satte 60 Euro und diesen Preis ist es auch wert. Tokios Einwohner sind plötzlich verschwunden und übernatürliche Mächte haben die Stadt erobert. Deine Aufgabe ist es, die Wahrheit hinter der übernatürlichen Bedrohung aufzudecken und Tokio zu retten.

Bei den Geistern, die Tokio heimsuchen, handelt es sich um sogenannte Yokai. Sie sind rachsüchtig und stürzen die Stadt ins Chaos. Das Spiel vereint somit ein hochmodernes Japan mit klassischen Volkslegenden und Sagen. Dieses Spiel hat für jeden Japan-Fan etwas parat.