Nur diese Woche: Grandioses Story-Game komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Ein Konto zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du dir ein kreatives und entspanntes Kunst-Spiel namens „Behind the Frame: Das schönste Bild“ sichern. Das Spiel bleibt eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Jetzt kostenlos: Behind the Frame – Das schönste Bild

Diese Woche kannst du dir ein wunderschönes, kreatives Story-Spiel komplett kostenlos im Epic Games Store sichern. Hinter „Behind the Frame: Das schönste Bild“ versteckt sich eine interaktive Geschichte, die dich in das Leben einer aufstrebenden Künstlerin versetzt. Dein Ziel ist es, dein größtes Werk zu vollenden und in einer Galerie auszustellen.

Dazu musst du nach den passenden Farben suchen und deinen Bildern Leben einhauchen. In diesem Spiel bewegt sich alles nach deinem Tempo, ganz ohne Stress. Behind the Frame hat bei Steam grandiose 10 von 10 Sterne erhalten und kostet dich normalerweise etwa 11 Euro. Diese Woche ist es kostenlos.

Behind the Frame im Epic Games Store.

Nächste Woche im Epic Games Store: Undying

„Undying“ ist ein ominöses Spiel mit einer düsteren Story. In einer Welt, die von Zombies überrannt wird, kämpfen eine Mutter und ihr junger Sohn ums pure Überleben. Du schlüpfst in die Rolle der Mutter, die von einem Zombie gebissen wurde. Ihre Tage sind gezählt, aber ihr Sohn hat noch eine letzte Chance. Du musst ihm vor deinem Tod beibringen, wie man überlebt. Er lernt, indem er dir dabei zuschaut, wie du Essen anbaust, gegen Zombies kämpfst und vieles mehr.

Undying ist aufgrund der düsteren Story erst ab 16 Jahren freigegeben. Das Spiel vermischt Horror und Abenteuer, was ihm bei Steam sehr positive Bewertungen eingeholt hat. Normalerweise kostet dich das Spiel fast 17 Euro, doch nächste Woche kannst du es dir kostenlos sichern.

Undying ist ein Spiel mit düsterer Story.