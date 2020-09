Nokia: Das ist das 5G-Handy von James Bond

Alle drei Geräte kommen schon im Oktober auf den Markt. Dabei wird der Start des James-Bond-Handys Nokia 8.3 schon am 8. Oktober erfolgen, während Nokia 2.4 und Nokia 3.4 für „Mitte Oktober“ angekündigt sind.

Nokia 8.3: 5G-Handy mit Filmeffekten

Wenn ab Anfang November der wegen des Corona-Virus verschobene, neue James-Bond-Film in den Kinos läuft, wirst du in dem Film das Nokia 8.3 sehen können. Und vielleicht auch schon in deiner Tasche haben. Denn HMD Global setzt darauf, dass du es möglichst früh kaufst und verspricht allen Käufern, die sich früh genug entscheiden, kostenlose Ear Buds zuzuschicken. Dabei handelt es sich um die neuen Power Ear Buds Lite.

Doch zunächst einmal zum Handy: Das Handy ist als erstes Nokia-Smartphone mit 5G ausgestattet. Nach Angaben des Herstellers soll es auch das Telekom-Frequenzband N1 unterstützen, mit dem die Telekom ihr 5G-Netz derzeit in die Fläche bringt. Viele Smartphones aus dem freien Handel unterstützen diese Frequenzen und das eingesetzte DSS-Verfahren nicht, was das Nokia 8.3 zu einer interessanten Alternative macht.

Nokia Nokia 8.3 5G Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 765G Display 6,81 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 220 g Farbe Blau Einführungspreis 649 € Marktstart Oktober 2020

Das Gerät in der Farbe Polarnacht wiegt 220 Gramm und ist mit einem Qualcomm Snapdragon 765G ausgestattet. Das FHD+ PureDisplay ist stolze 6,81 Zoll groß. Zwar unterstützt das Handy Dual-SIM-Funktionen, aber leider nur in der halbherzigen Hydrid-Slot-Variante. Nutzt du eine zweite SIM-Karte, so musst du mit 128 GB internem Speicher auskommen. Der Akku hat eine Kapazität von 4.500 mAh.

Nokia legt ein besonderes Augenmerk auf die Kamera. Das Vierfach-System ist von Zeiss optimiert. Die Sensoren erfassen 64 Megapixel beim Hauptsensor, 12 Megapixel beim Sensor für das Ultraweitwinkelobjektiv, 2 Megapixel beim Tiefensensor und 2 Megapixel beim Makro-Modul. Hinzu kommen noch einmal 24 Megapixel für die Frontkamera. Besonders bei schlechten Lichtverhältnissen soll die Kamera überzeugen. Gleichzeitig kannst du deine aufgenommenen Videos mit Filmeffekten versehen. Das Nokia 8.3 soll für 649 Euro auf den Markt kommen.

Nokia 2.4 – Neues 100-Euro-Handy

Die nunmehr vierte Auflage der Nokia 2-Serie für Einsteiger wiegt 190 Gramm, ist mit einem MediaTek Helio P22 Prozessor ausgestattet und bietet LTE mit Cat4, was lange nicht mehr State oft the Art ist, bei einem 130-Euro-Handy aber ausreicht. Apropos Preis: Das Nokia 2.4 wird schnell auch den dreistelligen Bereich verlassen. Abwarten lohnt sich hier also sicher. Auch in diesem Handy mit 6,5-Zoll-Display ist die Dual-SIM-Nutzung möglich, sogar mit parallel eingelegter SIM-Karte. Angesichts eines Speichers von nur 32 GB ist das auch dringend notwendig.

Bei der eingebauten Hauptkamera mit 13 Megapixel und f/2,2 Blende kannst du keine Wunder erwarten, aber auch hier solltest du den Preis des Handys im Auge behalten. Zusätzlich hat das Smartphone einen 2 Megapixel Tiefensensor und eine 5 Megapixel Frontkamera. Google Pay kannst du mit dem Handy nicht nutzen – es ist kein NFC-Chip an Bord.

Nokia 3.4 – Das Aufsteiger-Modell

Der „große“ Bruder des Nokia 2.4 ist tatsächlich sogar etwas kleiner und leichter. 180 Gramm bringt das Nokia 3.4 auf die Waage, das HD+-Display misst 6,39 Zoll. Auch hier kommt nur LTE Cat4 zum Einsatz, der Akku ist mit 4.000 mAh etwas kleiner und Dual-SIM wird nicht unterstützt. Dafür kannst du NFC nutzen. Es gilt also abzuwägen, was dir wichtiger ist. Den Fingerabdrucksensor findest du bei diesem Modell übrigens auf der Rückseite – im Gegensatz zu den beiden anderen Geräten.

Deutlich besser als beim 2.4 lesen sich die Kamera-Eckdaten: 13 Megapixel Hauptsensor mit 2 Megapixel Tiefensensor und 5 Megapixel für den Ultraweitwinkel sowie 8 Megapixel Frontkamera. Der Preis ist mit 159 Euro etwas höher.

Allen drei Handys ist gemein, dass sie über ein UKW-Radio verfügen. Das ist durchaus bemerkenswert weil besonders im High-End-Bereich nicht mehr üblich. Außerdem haben sie einen Google Assistant Button und sind mit Android 10 ausgestattet. Da es sich um Android One Geräte handelt, verspricht HMD Global aber, dass sie mit Android 11 und auch Android 12 versorgt werden.