Noch kein Weihnachtsgeschenk? Dieser Last Minute-Tipp hilft dir aus der Patsche

Morgen ist Weihnachten – und dir fehlt noch ein Geschenk? Dann hilft dir dieser Last Minute-Tipp garantiert: eine App verschenken. Apps hat man zwar viele auf dem Smartphone, doch selten kauft man eine Anwendung für mehrere Euro. Der Prozess, um eine App zu kaufen und zu verschenken, ist jedoch sehr einfach – zumindest bei iOS. Doch es geht auch bei Android – über Umwege.

iOS-Apps verschenken

Schritt 1: Passende App auswählen

Wenn du weißt, welche Anwendung du verschenken möchtest, geht es direkt weiter mit der Kaufabwicklung. Ist die gewünschte App im Apple App Store oder im iTunes Store ausgewählt, geht es über die App-Details weiter. Die Details erreichst du, indem du auf das Symbol mit den drei Punkten im oberen rechten Seitenbereich tippst. Neben der Option „App teilen“ ist hier auch die Auswahl „App verschenken“ zu finden.

Schritt 2: Empfänger auswählen und Nachricht verfassen

Wählst du den Punkt „App verschenken“ aus, öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Eingabefeldern. Hier lassen sich Mail-Adresse und Namen des Beschenkten eingeben. Gleichzeitig kannst du auch eine Nachricht mit maximal 200 Zeichen hinzufügen. Im Eingabefeld befindet sich aber noch ein weiterer wichtiger Punkt: das Versanddatum. Hier lässt sich auswählen, ob die E-Mail mit der iPhone-App sofort oder an einem anderen Tag an den Empfänger versendet werden soll.

Schritt 3: Geschenk gestalten

Sind alle Daten des Empfängers sowie das Versanddatum eingetragen, geht es im nächsten Schritt an das Gestalten der Geschenkkarte. Wenn man eine App feierlich spendieren möchte, kann man dadurch noch etwas Pfiff in die digitale Gabe bringen. Vier Hintergründe in unterschiedlichen Farben bietet Apple im App Store dafür an.

Schritt 4: Kauf bestätigen, bezahlen – fertig

Am Ende siehst du als Käufer noch einmal alle Daten zusammengefasst und musst diese bestätigen. Stimmen alle Angaben, geht es mit Klick auf den Kaufen-Button zum Bezahlen der Anwendung. Spätestens im letzten Schritt musst du dich mit deiner eigenen Apple-ID im Apple App Store oder im iTunes Store anmelden. Hier schließt du den Kauf ab, wobei die Bezahlung über die im Account hinterlegte Zahlungsart erfolgt. Nach der Bezahlung wird das digitale Geschenk für den Versand vorbereitet und landet zum angegebenen Datum im E-Mail-Postfach des Freundes oder Familienmitglieds.

Android-Apps verschenken: Nur über Umwege möglich

Während Apple es Nutzern sehr einfach macht, Apps zu verschenken, sieht die Sache für Besitzer eines Smartphones oder Tablets mit Android anders aus. Google hat in seinem Play Store keine Möglichkeit integriert, die kleinen Programme an andere Google-Konten weiterzugeben. Hier bietet sich daher nur der Umweg über Gutscheinkarten an. Statt einzelne Programme verschenken Nutzer somit das Guthaben, um die Android-Apps selbst zu bezahlen.

Tankstellen, Supermärkte und andere Shops bieten Google-Play-Guthaben zum Kauf an. Das Guthaben hat dabei zumeist eine Höhe von 15 bis 100 Euro. Anders als das Verschenken einer einzelnen App ist diese Variante somit deutlich teurer. Dafür lassen sich die Gutscheine für den Google Play Store auch auf andere digitale Güter wie Filme oder Musik anrechnen.