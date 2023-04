Noch in diesem Jahr: Laptop-Hersteller bringt KI-E-Bike ebii auf den Markt

Ein weißer Kasten, aus dem Lenkerrohr, Sattelstütze und eine Einarmgabel abstehen, wie mit dem Geodreieck gezeichnet. Das ist der erste Eindruck des neuen E-Bikes ebii von Acer. Es wurde gerade auf der next@Acer vorgestellt und wird laut dem Hersteller noch im September 2023 in Deutschland zu haben sein. Der Preis: 1.999 Euro.

Acer ebii mit KI-Akku und KI-Motor

Laut Acer übernimmt die KI einige Aufgaben der Steuerung. So managt sie den Motor und reguliert den Akku. Er soll für 110 Km reichen und in schlanken 2,5 Stunden aufgeladen sein. Unterwegs mutiert der herausnehmbare Energieriegel bei Bedarf zu einer Powerbank, mit der du andere Geräte wie Smartphones und Co laden kannst.

Die Motordaten sind dabei unspektakulär: 250 Watt, 40 Nm Drehmoment und eine Unterstützung bis 25 km/h. Der Antrieb soll sich aber per angesprochener KI namens ebiiAssist auf den Fahrer einstellen und die Unterstützung in verschiedenen Fahrsituationen optimieren. Wie gut das funktioniert, muss erst ein Test klären.

Acer ebii – KI-E-Bike

Einarmgabel und Rahmenkiste

Doch auch abseits des Schlagworts „KI“ gibt es ein paar spannende technische Lösungen am Acer ebii. Dabei gehört die zugehörige App ebiiGO noch zur Standardausstattung moderner E-Bike-Bauer. Anders sieht es schon bei der Einarmgabel vorn aus. Sie macht mächtig Eindruck und gibt den Blick auf die Nabe und die Bremsscheibe frei. Dazu ist der Rahmen mit Ausnahme des Hinterbaus auf den angesprochenen Kasten zusammengeschrumpft. Ein Riemenantrieb ohne Gangschaltung komplettiert den Antriebsstrang. Die Beleuchtung und einiges an Sensorik sind ebenfalls im Rahmen integriert.

Acer ebii – KI-E-Bike

So erkennt das Acer ebii Stürze und Diebstahl und schaltet automatisch die Beleuchtung an, wenn es dunkel wird. Sollte es eng werden, warnt dich das Fahrrad vor eventuell auf Kollisionskurs fahrenden Verkehrsteilnehmern. Dazu kannst du es immer per GPS orten und es verriegelt sich automatisch selbst, solltest du dich mit dem Smartphone zu weit vom Bike entfernen, ohne es abgeschlossen zu haben.