Der Hersteller Ninja überrascht immer wieder mit ausgeklügelten Küchengeräten, so auch beim Ninja Foodi 8-in-1 PossibleCooker. Hiermit benötigst du nur ein Gerät in der Küche und kannst damit fast alles zubereiten. Eine Besonderheit im Gegensatz zu herkömmlichen Slow Cookern: Anstatt nur von der Seite zu erhitzen, kommt die Wärme hier von unten, von der Seite und durch Dampf im Garraum. Dadurch wird der Inhalt gleichmäßig erwärmt. Und auch darüber hinaus ist der PossibleCooker absolut vielfältig einsetzbar.

Ninja Foodi PossibleCooker: Das macht ihn besonders

Der Ninja Foodi 8-in-1 PossibleCooker besteht zum einen aus einem Multikocher samt Display, Knöpfen und Reglern für die optimale Einstellung. Im Inneren befindet sich außerdem ein entnehmbarer Topf, in dem sich diverse Speisen zubereiten lassen. Dieser ist übrigens bis zu 240 Grad backofenfest und kann so beispielsweise auch zum Überbacken in den Ofen gestellt werden. Weiterhin macht sich der taubenblaue Kochtopf samt rostfreiem Stahl ebenso hervorragend auf dem Esstisch. Ein ofenfester Glasdeckel sowie ein vielseitiges Zubehör (als Kelle oder Nudelgabel verwendbar) sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Insgesamt erzeugt der Ninja Foodi PossibleCooker bis zu 1.200 Watt Leistung und nutzt die sogenannte „Triple Fusion Heat“-Funktion zum Erhitzen. Hierbei werden Seiten-, Boden- und Dampfhitze kombiniert, um beste Ergebnisse zu erzielen. Wie bereits erwähnt, sind durch die spezielle Bau- und Heizweise bis zu acht Zubereitungsfunktionen möglich. So kannst du den Multikocher etwa zum Slow Cooking (langsames Garen) für Eintöpfe, Rouladen und Co. nutzen. Bis zu 12 Stunden am Stück lassen sich hiermit leckere Gerichte schonend garen.

Braten, Dampfgaren, Backen und mehr

Darüber hinaus lässt sich mit dem Multikocher auch anbraten und sautieren. Zusammen mit dem mitgelieferten Dampfeinsatz kannst du ebenfalls Gemüse, Knödel, Dumplings und mehr gesund zubereiten. Aber auch zum Schmoren, Kochen oder Warmhalten ist der PossibleCooker geeignet. Und damit nicht genug, er ersetzt ebenso einen Brotbackautomaten. Denn diverse Teige kannst du hiermit nicht nur gehen lassen, sondern auch gleich backen. Ob frisches Brot, Kuchen oder andere Desserts – hiermit bereitest du alles ganz einfach zu. Das Fassungsvermögen von 8 Litern ist zudem groß genug, um für bis zu acht Personen auf einmal zu kochen – optimal für Familien und ein Abendessen mit Freunden.

Ninja verkauft den Ninja Foodi PossibleCooker für 169,99 Euro. Über unseren exklusiven Rabatt-Code INSIDE10 sparst du allerdings noch mal 10 Prozent und drückst den Preis dadurch auf nur 152,99 Euro.

Falls du bei Ninja noch weitere spannende Produkte findest, kannst du unseren Code INSIDE10 übrigens ebenso verwenden und stets 10 Prozent auf den UVP oder den aktuellen Angebotspreis sparen. Ausgenommen sind allerdings Zubehör, Ersatzteile, Refurbished, Kaffeemaschinen und Black Friday exklusive Angebote. Der Code ist außerdem maximal auf zwei Produkte im Warenkorb gültig und wird immer auf die zwei günstigsten Produkte berechnet.