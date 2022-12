Nikolaus 2022: Das sind die schönsten Sprüche für WhatsApp, Signal und Co.

Du willst zu Nikolaus Grüße per WhatsApp, Telegram und Co. an deine Liebsten versenden? Es ist gar nicht so einfach, den richtigen Spruch zu finden – und dazu auch noch das passende Emoji. Doch Hilfe naht: Wir haben dir die besten Sprüche zusammengestellt. Du kannst sie einfach samt Emoji kopieren und in deinen Messenger der Wahl einfügen – teilen erwünscht!

WhatsApp: Nikolaus-Sprüche für Paare

Nikolaus🎅🏼 hat schon begonnen, ich hab das Handy 📱in die Hand genommen.

Jetzt tippe ich dir nen lieben Gruß und schick dir einen dicken Kuss! 😘

Jetzt tippe ich dir nen lieben Gruß und schick dir einen dicken Kuss! 😘 Nichts ist kostbarer als Du für mich! Auch nicht zu Nikolaus🎅🏼: Ich liebe DICH! 😍♥️

Heute ist Nikolaustag🎅🏼, da grüße ich jeden, den ich mag.

Mein Geschenk, das kommt von Herzen, keine Rute soll dich schmerzen.

Kein Zwang, kein Muss, nur ein dicker Kuss. 😘

Mein Geschenk, das kommt von Herzen, keine Rute soll dich schmerzen. Kein Zwang, kein Muss, nur ein dicker Kuss. 😘 Der Nikolaus🎅🏼 bringt vielleicht Nüsse🌰🥜, aber leider keine Küsse💏. Darum von mir ein heißer Kuss💋, damit er hier nicht knutschen muss.😇

Schatz💏, war bei dir der Nikolaus🎅🏼 und richtete dir mein Küsschen😘 aus? Ich gab ihm eins, dass ers dir schenke, zu zeigen, dass ich an dich denke!😍

Lustige Nikolaus-Sprüche

❗️Achtung… Wichtig… Bitte teilen❗️ Ein bärtiger alter Mann in auffälliger roter Kleidung ist gesehen worden! Er will unschuldigen Menschen irgendwas in die Schuhe schieben. 🎅🏼

Schlitten und Rentier🦌? Ich denke, dass der Nikolaus heutzutage mit SUV 🚘 und Navi unterwegs ist. So wird er sicher auch den Weg zu dir finden! 🎅🏼

Nikolaus zu sein, das ist schwer, denn mancher Stiefel👢 riecht so sehr,🤢

dass der Heilige kriegt, keine Frage, von Gott deswegen Erschwernis-Zulage.🎅🏼

dass der Heilige kriegt, keine Frage, von Gott deswegen Erschwernis-Zulage.🎅🏼 Lieber Nikolaus, ich wünsche mir ein dickes Bankkonto 💶 und einen schlanken Körper,👙 bitte nicht verwechseln wie letztes Jahr, ok? 🎅🏼

Nikolaus, sei unser Gast, wenn du was im Sacke hast.

Hast du was, so lass dich nieder, hast du nichts, so pack dich wieder! 🎅🏼

Hast du was, so lass dich nieder, hast du nichts, so pack dich wieder! 🎅🏼 Warum kann der Nikolaus 🎅🏼 keine Kinder 👶👶zeugen? – Weil er nur Äpfel 🍏 🍎 und Mandarinen 🍊🍊 im Sack hat!

🎅🏼Nikolaus, Nikolaus, Heiliger Mann, zieh die Sonntagsstiefel an.

Reis damit nach Spanien, kauf Äpfel🍏 🍎, Nüss 🥜, Kastanien!🌰

Bring den kleinen Kindern 👶🎁 was, die Großen, die lass laufen, die können selbst was kaufen! 🛒

Reis damit nach Spanien, kauf Äpfel🍏 🍎, Nüss 🥜, Kastanien!🌰 Bring den kleinen Kindern 👶🎁 was, die Großen, die lass laufen, die können selbst was kaufen! 🛒 Pass‘ auf! Heute ist ein bärtiger Kerl mit einem Schlitten unterwegs, der die Gegend unsicher macht!🎅🏼

In jedem Schokosortiment man jetzt den Nikolaus erkennt.🎅🏼

Jetzt musst Du wirklich etwas rasen, sonst formt man ihn zum Osterhasen.🐰

Jetzt musst Du wirklich etwas rasen, sonst formt man ihn zum Osterhasen.🐰 Ein Retro-Künstler ist der Mann, den man auch Niklaus🎅🏼 nennen kann.

Denn Jung🧒 und Alt👵 liebt diesen Herrn, er bleibt für immer stets modern.🎅🏼

Schöne WhatsApp-Sprüche

Nikolaus 🎅🏼 steht vor der Tür🚪, einen lieben Gruß übersende ich dir!

Lass es dir gutgehen an allen Tagen, doch überlaste nicht deinen Magen! 🍪 😘

Lass es dir gutgehen an allen Tagen, doch überlaste nicht deinen Magen! 🍪 😘 Zimt- und Bratapfelduft ziehen durchs Haus, Groß und Klein warten auf den Nikolaus 🎅🏼. Putzt eure Schuhe 👟 und stellt sie fein auf, Geschenke 🎁 gibt es für die Guten zuhauf.

Frohes Fest!🎄 In diesem Sinn, schreib‘ ich meine Grüße hin. 🎅🏼🎁

Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freun!♥️

🎵Lustig, lustig traleralera!🎵

🎅🏼Bald ist Nik´lausabend da, bald ist Nik’lausabend da.🎅🏼

🎵Lustig, lustig traleralera!🎵 🎅🏼Bald ist Nik´lausabend da, bald ist Nik’lausabend da.🎅🏼 Der Nikolaus 🎅🏼 kommt heut zu dir, schickt einen lieben Gruß von mir.😘

Was Süßes noch ganz virtuell, denk dir den Genuss und iss es schnell! 🍫 🎁

Was Süßes noch ganz virtuell, denk dir den Genuss und iss es schnell! 🍫 🎁 Freude ist in jedem Haus🏘, heute kommt der Nikolaus🎅🏼.

Er kommt durch Schnee🌨, er kommt durch Wind.🌬

Er kommt zu jedem braven Kind.👨‍👩‍👧‍👦

Er kommt durch Schnee🌨, er kommt durch Wind.🌬 Er kommt zu jedem braven Kind.👨‍👩‍👧‍👦 Der Nikolaus hat mir gesagt, du hast das Jahr dich nicht beklagt.

Drum wünsche ich bei dir zu Haus🏠, einen tollen Nikolaus! 🎅🏼

Drum wünsche ich bei dir zu Haus🏠, einen tollen Nikolaus! 🎅🏼 Ach, du lieber Nikolaus🎅🏼, komm ganz schnell in unser Haus🏠. Hab’ so viel an dich gedacht! Hast’ mir doch was mitgebracht?🎁

